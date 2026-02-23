Setki cudzoziemców mają opuścić Polskę. Fala decyzji

Marcin Boniecki

Od początku 2026 roku Śląski Oddział Straży Granicznej wydał 400 decyzji o nakazie opuszczenia Polski i 33 deportacje dla cudzoziemców. Przypadki obejmują m.in. obywateli Ukrainy skazanych za wyłudzenia oraz jazdę pod wpływem. Równocześnie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej prowadzi intensywne kontrole legalności pobytu, które również skutkują kolejnymi wydaleniami obcokrajowców.

Funkcjonariusz Straży Granicznej w czarnym mundurze z wyraźnym napisem na plecach w języku polskim i angielskim, stojący przy metalowych kratkach.
Deportacje cudzoziemców z Polski. Straż Graniczna ujawniła daneStraż Granicznamateriały prasowe

W skrócie

  • Od początku stycznia 2026 roku Śląski Oddział Straży Granicznej wydał 400 decyzji o nakazie opuszczenia Polski, w tym 33 deportacje.
  • Przykłady wydaleń obejmują obywateli Ukrainy skazanych za przestępstwa finansowe oraz jazdę pod wpływem alkoholu.
  • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej od początku 2026 roku skontrolował legalność pobytu prawie 600 cudzoziemców, wydając ponad 30 decyzji o opuszczeniu Polski.
400 decyzji o nakazie opuszczenia Polski, w tym 33 deportacje od początku stycznia 2026 roku - takie dane przekazał Śląski Oddział Straży Granicznej.

Funkcjonariusz przytoczyli przykład 27-latka z Ukrainy, który skończył odbywanie kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskim. Jak czytamy w komunikacie, mężczyznę skazał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy za przestępstwa metodą "na BLIK-a".

    Deportacje cudzoziemców z Polski. SG ujawnia przypadki

    Ukrainiec podawał się kilkukrotnie za pracownika w banku i wyłudził kilkukrotnie od innej osoby po kilka tysięcy złotych, poprzez uzyskanie od niej kodu BLIK. Komendant Placówki SG w Opolu podjął decyzję o wydaleniu cudzoziemca z Polski. Ukrainiec otrzymał także 10-letni zakaz powrotu do Polski i innych krajów strefy Schengen.

    Jako kolejny przykład deportacji funkcjonariusze wskazali obywatela Ukrainy, którego zatrzymano w połowie lutego. Mężczyzna wielokrotnie wsiadał za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu, lecz unikał wykonania wyroków. Po odsiadce został deportowany i otrzymał sześcioletni zakaz wjazdu.

    Z kolei na trzyletni zakaz powrotu do Polski zdecydowała się SG rozpatrując przypadek Ukraińca, który po odbyciu 60 dni odsiadki w zakładzie karnym za oszustwo, został deportowany na Ukrainę.

      Podkarpacie. 30 cudzoziemców musi opuścić kraj

      Podobną intensywność działań kontrolnych wykazuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Od początku 2026 roku funkcjonariusze na Podkarpaciu skontrolowali legalność pobytu prawie 600 cudzoziemców. Choć skala przymusowych wydaleń jest tam mniejsza niż na Śląsku, to już 30 osób otrzymało decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski.

      Wśród ujawnionych przypadków na Podkarpaciu dominują naruszenia administracyjne oraz nielegalne przekroczenia granicy.

      W Jasionce zatrzymano 24-letniego obywatela Egiptu. Mimo decyzji wojewody odmawiającej mu prawa pobytu, mężczyzna nie opuścił kraju. Został ukarany deportacją i sześciomiesięcznym zakazem wjazdu do strefy Schengen.

        Deportacje z Polski nie tylko dla Europejczyków

        Funkcjonariusze z Sanoku zatrzymali grupę siedmiu obywateli Rosji podróżujących autokarem ze Słowacji. Cudzoziemcy wjechali do Polski bez wymaganych dokumentów. Sąd wymierzył im karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, a Straż Graniczna wydała nakazy opuszczenia kraju.

        Oprócz obywateli Ukrainy czy Rosji, podkarpaccy strażnicy interweniowali w tym roku wobec osób z krajów takich jak Zimbabwe, Paragwaj, Bangladesz, Indie czy Tadżykistan.

