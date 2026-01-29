W skrócie W Pałacu Prezydenckim odbyły się spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim.

Aleksandra Owca z partii Razem poinformowała, że partia poprosiła prezydenta o zawetowanie ustawy znoszącej dwukadencyjność w samorządach.

Przedstawiciele Polski 2050, PiS i Konfederacji przekazali szczegóły rozmów, dotyczących projektów legislacyjnych, gospodarki, polityki energetycznej, edukacji oraz sytuacji na Ukrainie.

W czwartek odbyły się spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Zaproszenia zostały wysłane jeszcze w ubiegłym tygodniu, a udziału odmówiły kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Po rozmowie w Pałacu Prezydenckim współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca przekazała, że głównym tematem dyskusji był projekt ustawy autorstwa PSL, który ma znieść dwukadencyjność w samorządach. W ocenie Razem projekt jest "bardzo szkodliwy" i umożliwi dalsze "obsadzania ludzi z partyjnego klucza w miejskich czy gminnych spółkach".

Spotkania w Pałacu Prezydenckim. Partia Razem poprosiła Nawrockiego o weto

- W rozmowie z panem prezydentem prosiliśmy go o to, aby jeśli taki projekt przejdzie przez Sejm, przejdzie przez parlament, aby ten projekt zawetował - przekazała Owca. Dopytywana, czy prezydent zapewnił, że zawetuje ustawę odparła, że żadne "twarde deklaracje nie padły".

Politycy partii Razem podczas spotkania poruszyli też kwestię przygotowanych przez ugrupowanie projektów ustaw. Chodzi m.in. o złożony w Sejmie projekt mający zapewnić ciepłe posiłki dzieciom w szkołach, projekt mający zapobiegać likwidacji przedszkoli, czy projekt ustawy o tzw. podatku antyspekulacyjnym, czyli podatku od trzeciej nieruchomości.

Aleksandra Owca dopytywana przez dziennikarzy jaką opinię wyraził prezydent ws. proponowanego przez nich podatku od nieruchomości zaznaczyła, że zobowiązał się on "dokładnie go przeanalizować".

Polska 2050 na spotkaniu z Karolem Nawrockim. "Dobre i merytoryczne"

Z kolei wiceprzewodniczący klubu Polski 2050 Bartosz Romowicz, który wraz z sekretarzem klubu Kamilem Wnukiem reprezentował formację, przekazał, że "spotkanie było dobre i merytoryczne".

- Pokazaliśmy panu prezydentowi wszystkie inicjatywy ustawodawcze klubu parlamentarnego Polski 2050, jako jednego z najaktywniejszych klubów parlamentarnych w zakresie projektów poselskich - powiedział po spotkaniu Bartosz Romowicz. Jak relacjonował, podczas rozmowy prezydent m.in. wskazał, jakie ma wątpliwości do ustaw czekających na jego podpis, a także do projektów ustaw procedowanych w Sejmie.

Kamil Wnuk, wskazując, o jakich projektach toczyły się rozmowy z prezydentem, na pierwszy miejscu wymienił ustawę o kryptoaktywach. W ubiegłym roku rządowy projekt został zawetowany przez prezydenta. - Teraz ta ustawa się pojawiła ponownie na biurku pana prezydenta z poprawką Polski 2050, wdrażającą w życie tak naprawdę kwestię, o której pan prezydent mówił, wetując ten projekt ustawy - powiedział Wnuk.

Jak wynika z informacji przekazanej przez posła Wnuka "na ten moment pan prezydent mówił, że raczej tą ustawę będzie chciał zawetować". - Miejmy nadzieję, że nasze argumenty (...) do pana prezydenta, do tego środowiska dotrą (...) - dodał.

Wątpliwości głowy państwa wzbudził jednak projekt ustawy ograniczającej dostępność do alkoholu. - Są dwa projekty ustawy: złożony przez klub Lewicy (...) i klub Polski 2050. Tutaj też mieliśmy różne zdanie, natomiast wydaje się, że dojdziemy do porozumienia z prezydentem - mówił Wnuk.

Przedstawiciele PiS rozmawiali z prezydentem. Mularczyk: Odliczamy dni do końca tego rządu

Po spotkaniu głos zabrał również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. - Cieszymy się, że spotkania noworoczne są kontynuowane. Była dobra atmosfera - ocenił.

- Do niczego pana prezydenta nie namawiamy, prezydent ma swoich doradców, ma swoje rozeznanie w sytuacjach politycznych i jest na bieżąco, w związku z tym samodzielnie podejmuje decyzje, również te w zakresie podpisywania czy wetowania poszczególnych projektów ustaw. Takie insynuacje, pojawiające się ze strony niektórych polityków, są nieprawdziwe - mówił.

W podobnym tonie wypowiadał się Arkadiusz Mularczyk z PiS. - Bardzo miłe spotkanie, pan prezydent był zadowolony, że tak liczny klub, największy klub parlamentarny go odwiedził - nadmienił.

- Składaliśmy sobie życzenia pomyślności i odliczamy dni do końca tego rządu, życzyłem tego prezydentowi - dodał Mularczyk, podkreślając, że było to "dobre spotkanie".

Konfederacja o spotkaniu z prezydentem: Potrzebne, ale niestety bardzo krótkie

Na czwartkowym spotkaniu zjawił się także szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego poinformował, że spotkanie z Karolem Nawrockim było "bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie, trwające tylko godzinę".

Jak dodał, rozmowa dotyczyła spraw ważnych z punktu widzenia Polski, a także programu Konfederacji. Dodał, że podczas spotkania prezydentowi towarzyszył szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Płaczek nadmienił, że omówił z Nawrockim m.in. "przyszłość polskich przedsiębiorstw" oraz prezydencki projekt ustawy mający na celu obniżenie cen energii elektrycznej. - Rozmawialiśmy o kalendarzu szczepień obowiązkowych i przepisach dotyczących edukacji domowej - dodał.

- Rozważaliśmy, czy przypadkiem regulacje dotyczące edukacji domowej nie powinny znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym i czy Trybunał Konstytucyjny nie powinien odnieść się do tego, czy te regulacje są zgodne z polską konstytucją - stwierdził poseł.

Jak dodał, rozmowa dotyczyła także Ukrainy, w tym decyzji rządu tego kraju, dotyczącej zerowych kwot na eksport m.in. złomu metali kolorowych i o tym, jaki to będzie miało skutek dla przyszłości polskiej stali. Inną kwestią omawianą podczas spotkania była ekshumacja ofiar zbrodni wołyńskiej.

- Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło i naprawdę zachęcam wszystkie kluby do tego, żeby brały udział w takich spotkaniach, bo tylko możemy rozwiązywać problemy w wyniku wspólnych rozmów - ocenił poseł Konfederacji.

