Seria spotkań Karola Nawrockiego. Komunikat z Pałacu Prezydenckiego

Dawid Zdrojewski
Dorota Hilger

Dawid Zdrojewski, Dorota Hilger

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Dziś od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych - poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. O godz. 15 odbędzie się z kolei posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP.

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Karol Nawrocki
Trybunał Konstytucyjny. Seria spotkań Karola Nawrockiego. Komunikat z PałacuJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki rozpocznie o godz. 13 serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim.
  • Na godzinę 15 zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP w celu stabilizacji sytuacji.
  • Udział w rozmowach zapowiedzieli już przedstawiciele partii Razem oraz jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak.
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Informację o rozpoczęciu rozmów przekazał w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. "Dziś od godz. 13 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna serię spotkań z liderami środowisk parlamentarnych" - napisał.

Karol Nawrocki spotka się z parlamentarzystami. Pilny ruch prezydenta

"Zwołałem dziś na 15 nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP" - poinformował wcześniej wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus Marcin Horała.

Rozmowy z parlamentarzystami zapowiedział wcześniej sam prezydent Karol Nawrocki. Wątek ten pojawił się w oświadczeniu, które głowa państwa opublikowała nad ranem, po opuszczeniu budynku Trybunału Konstytucyjnego.

"W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego" - przekazał.

W tym samym dokumencie Nawrocki stwierdził, że "tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

Spotkania z prezydentem. Razem i Konfederacja zapowiedziały udział

"Razem spotka się dziś po 15 z prezydentem Nawrockim. Po spotkaniu briefing dla dziennikarzy. Jesteśmy gotowi do rozmów z prezydentem, ale także premierem i wszystkimi ugrupowaniami o konieczności pilnego resetu konstytucyjnego i zakończenia walki o TK" - przekazał rzecznik partii Razem Mateusz Merta na portalu X.

Swój udział w rozmowach zapowiedział także Krzysztof Bosak. "Dziś po południu wezmę udział w rozmowach z prezydentem w sprawie przywrócenia ładu konstytucyjnego w państwie" - napisał jeden z liderów Konfederacji.

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