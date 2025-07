Wcześniej rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że wstępne meldunki sugerowały, iż do pożaru w Siemianowicach Śląskich mogło dojść podczas obsługi maszyny z laserem do cięcia .

Siemoniak poinformował również, że wydał dyspozycję, by komendant główny Straży Granicznej w kontakcie z dowódcami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ministrem obrony narodowej, zwiększył siły tak, by szczelność na granicy była jeszcze większa .

- Apeluję o to do wszystkich, aby śledzić to, co służby państwowe przekazują na temat sytuacji na granicy, co przekazuje Straż Graniczna, policja, wojewodowie - wskazał Siemoniak.