Pożary w Polsce. Politycy stawiają pytania

Dokładnie to samo pytanie stawiają sobie politycy. - Rzeczywiście mamy do czynienia z takim, co najmniej, wrażeniem serii, bo te ostatnie kilka dni przyniosło kilka dużych pożarów. Trzeba wyjaśnić, czy te zjawiska w jakikolwiek sposób się łączą, kto stoi za tymi pożarami, jakie są przyczyny - mówił w Polskim Radiu nowy szef MSWiA Tomasz Siemoniak, któremu podlegają służby, m.in. policja i straż pożarna.