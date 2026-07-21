Po weekendowej wymianie zdań polityków PiS w mediach społecznościowych można było się spodziewać przesilenia. I choć jest ono na horyzoncie, droga do niego jeszcze daleka. Wszystko przez to, że pole manewru zostawia sobie Jarosław Kaczyński, czyli głównodowodzący w partii.

Jak przekazał nam rzecznik PiS Rafał Bochenek, ultimatum dla członków stowarzyszeń w PiS mija z końcem dnia w czwartek. Były co do tego wątpliwości, bo część polityków przekonywała, że ultimatum mija w nocy ze środy na czwartek. W rzeczywistości wszystkie strony mają dzień dłużej na rozmowy i podjęcie ostatecznych decyzji.

Na dziś główne pytanie oczywiście pozostaje niezmienne: czy Mateusz Morawiecki i grupa ok. 40 posłów opuści Prawo i Sprawiedliwość. Buńczuczne zapowiedzi i wymiana oskarżeń z weekendu leżą w sprzeczności z realnymi działaniami. Prezes PiS daje sobie bowiem czas na zastanowienie i konsultacje z wieloma politykami.

Seria spotkań przy Nowogrodzkiej. Co dalej?

Przy Nowogrodzkiej w poniedziałek i wtorek odbywa się seria spotkań. Kaczyński rozmawiał lub ma rozmawiać m.in. z Jackiem Sasinem, Tobiaszem Bocheńskim, Marcinem Ociepą, Anną Krupką, Patrykiem Jakim czy Przemysławem Czarnkiem, choć to tylko część z długiej listy nazwisk. Prezes PiS konsultuje i bada grunt przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Morawieckiego i jego ludzi.

Co ciekawe, jak przekazuje nam nasze źródło, prezes wysyła sprzeczne sygnały. - Prezes jest w rozterce - przekonuje nasz informator.

Innymi słowy: rozmówcy Kaczyńskiego słyszą to, co chcą usłyszeć. Dlatego część polityków wychodzi z tych spotkań z przekonaniem, że prezes nie cofnie się przed niczym i za chwilę wyrzuci "harcerzy" z PiS, a część z czymś zupełnie odwrotnym: słyszą w słowach Kaczyńskiego potrzebę pogodzenia i pojednania.

Dlatego na dziś nie można w jednoznaczny sposób wyciągnąć żadnych wniosków. Sytuacja zapewne mogłaby się zmienić, gdyby doszło do bezpośredniego spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim. To jednak nie jest w agendzie, a we wtorek szef stowarzyszenia Rozwój Plus przebywa w Małopolsce.

- Takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma takiego spotkania w kalendarzu, choć oczywiście nie jest wykluczone. Natomiast w tym momencie nie ma żadnego ustalenia, jeżeli chodzi o spotkanie premiera Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim - stwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek na briefingu prasowym.

Oświadczenie Morawieckiego. Czarnek: Cieszę się

Sam Morawiecki we wtorek wydał oświadczenie, w którym wskazał, że politycy PiS powinni docierać do różnych grup odbiorców i "nie muszą mówić tym samym językiem". - Jestem w PiS. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym - podkreślił Morawiecki.

Do oświadczenia byłego premiera odniósł się Przemysław Czarnek, czyli kandydat partii na przyszłego premiera. - Mateusz Morawiecki, co bardzo mnie cieszy, chce być w PiS. Ja się z tego bardzo cieszę. Jedno PiS z różnymi nurtami jest potrzebne Polsce, jest potrzebne prawicy - zaznaczył.

Dodał też, że jeśli ktoś chce opuścić PiS, to powinien zrobić to jak najszybciej i "nie robić bałaganu". A jeśli ktoś chce zostać w PiS, to konieczne jest "minimum lojalności wobec partii".

Łukasz Szpyrka





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