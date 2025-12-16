Seria ostrzeżeń GIS. Bakterie i pestycydy w popularnych produktach
Główny Inspektorat Sanitarny wydał serię ostrzeżeń przed skażoną żywnością. Inspektorzy odkryli zanieczyszczenie w partii popularnej czarnej herbaty. Z kolei w jajkach od jednego producenta wykryto groźne bakterie.
W skrócie
- GIS wydał ostrzeżenia, dotyczące skażonej czarnej herbaty i jajek.
- W herbacie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu antrachinonu.
- W próbkach jajek znaleziono natomiast groźne bakterie Salmonella spp.
"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella spp. w 3 z 5 próbek treści oraz w 2 z 5 próbek na powierzchni jaj określonych poniżej" - poinformował we wtorek GIS na swojej oficjalnej stronie internetowej.
To nie wszystko. Tego samego dnia pojawiło się również ostrzeżenie przed spożywaniem popularnego napoju.
"Stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w herbacie czarnej liściastej" - przekazali inspektorzy.
Ostrzeżenia GIS. Zanieczyszczone jajka i czarna herbata
GIS precyzuje, że w przypadku jajek chodzi o produkt "Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk". Data minimalnej trwałości została wyznaczona do 5 stycznia 2026 roku.
Producentem jajek jest BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik. Zarejestrowana pod adresem ulica Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka. Zakład pakowania jaj jest oznaczony kodem PL-24025908.
W przypadku herbaty chodzi o produkt "Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g" marki Eternal Finest Op. Numer wadliwej partii to MT-13-LK, a data ważności produktu została wyznaczona do listopada 2027 r. Dystrybutorem jest VIVI Polska Sp. z o.o. Spółka mieszcząca się pod adresem Aleja Sadowa 41a, 05-825 Książenice.
GIS ostrzega. Chodzi o jajka i czarną herbatę
Inspektorzy GIS ostrzegają, że spożycie wymienionych produktów może być niebezpieczne dla zdrowia.
"Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - napisano w jednym z komunikatów.
Spożywanie herbaty z pestycydami również stanowi zagrożenie.