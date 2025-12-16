W skrócie GIS wydał ostrzeżenia, dotyczące skażonej czarnej herbaty i jajek.

W herbacie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydu antrachinonu.

W próbkach jajek znaleziono natomiast groźne bakterie Salmonella spp.

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella spp. w 3 z 5 próbek treści oraz w 2 z 5 próbek na powierzchni jaj określonych poniżej" - poinformował we wtorek GIS na swojej oficjalnej stronie internetowej.

To nie wszystko. Tego samego dnia pojawiło się również ostrzeżenie przed spożywaniem popularnego napoju.

"Stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - antrachinonu w herbacie czarnej liściastej" - przekazali inspektorzy.

GIS precyzuje, że w przypadku jajek chodzi o produkt "Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk". Data minimalnej trwałości została wyznaczona do 5 stycznia 2026 roku.

Producentem jajek jest BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik. Zarejestrowana pod adresem ulica Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka. Zakład pakowania jaj jest oznaczony kodem PL-24025908.

W przypadku herbaty chodzi o produkt "Herbata Czarna Liściasta Black Leaf Tea, 100 g" marki Eternal Finest Op. Numer wadliwej partii to MT-13-LK, a data ważności produktu została wyznaczona do listopada 2027 r. Dystrybutorem jest VIVI Polska Sp. z o.o. Spółka mieszcząca się pod adresem Aleja Sadowa 41a, 05-825 Książenice.

Inspektorzy GIS ostrzegają, że spożycie wymienionych produktów może być niebezpieczne dla zdrowia.

"Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - napisano w jednym z komunikatów.

Spożywanie herbaty z pestycydami również stanowi zagrożenie.

