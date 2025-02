" Nie jedna, nie dwie, nie trzy, nie cztery . Pięć zimowych burz może dostarczyć więcej śniegu, niż dwie poprzednie zimy razem wzięte" - ostrzega telewizja CNN. Strefa złej pogody w najbliższych dwóch tygodniach może objąć rozległe tereny od Karoliny Północnej do New Jersey.

Zima uderzy seriami. Pięć burz w dwa tygodnie

Pierwsza z pięciu silnych burz śnieżnych nawiedzi w poniedziałek tereny znane jako Wielkie Równiny, w środkowej części Stanów Zjednoczonych . Najwięcej śniegu amerykańscy synoptycy prognozują w stanie Kansas - tam w ciągu dnia może go spaść ponad 12 cm.

We wtorek strefa burz śnieżnych ma się przesunąć na wschód, w rejon Appalachów i na północny wschód, dotykając stany Wirginia, Waszyngton , Maryland i Delaware, gdzie miejscami może spaść ponad 15 cm białego puchu.

Według specjalistów doprowadzi to do kumulacji śniegu w wielu miejscach na wschodzie. Lokalnie, między innymi w Bostonie i w Nowym Jorku może go napadać więcej, niż podczas dwóch ostatnich zim razem wziętych.