Seria kontrowersyjnych tweetów Sikorskiego. "Thank you, friend in ***"

Jeden z internatów napisał na Twitterze, że w filmie "Pan z Chobielina" autorzy wyśmiewali to, jak Sikorski mówi po angielsku. Byłego ministra w rządach PiS i PO-PSL w obronę wziął inny użytkownik.

"Nie pamiętam by spośród polityków w Polsce tak doskonale władał angielskim jak Radosław Sikorski. Więc to bzdury niewarte zastanawiania się" - napisał

"Thank you, friend in ***" - odpisał Radosław Sikorski. Tym samym były szef polskiego MSZ odniósł się do jednej z wypowiedzi Andrzeja Dudy, który mówił po angielsku w czasie spotkania z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

Po chwili Sikorski zamieścił kolejny wpis.

Kontrowersyjne wpisy Radosława Sikorskiego. Ozdoba chce śledztwa ABW

Internetowy wpis Radosława Sikorskiego, w którym "dziękował" Stanom Zjednoczonym za uszkodzenie gazociągu Nord Stream, stał się przedmiotem debaty publicznej. Wykorzystała go również rosyjska propaganda. Poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba chce, by aktywność Sikorskiego prześledziła ABW.

- Przecież Radosław Sikorski nie jest idiotą i wie, jaki skutek mogą przynosić jego wpisy. Jaki skutek może przynosić jego działalność - powiedział Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej w Sejmie.

- Składam wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zweryfikowanie całości działalności Radosława Sikorskiego. Człowieka, który jest nazywany rosyjską dezinformacją. Człowieka, który był zwolennikiem wejścia Rosji do NATO - mówił dalej.