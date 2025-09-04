Seria kontroli w szkołach. Sprawdzą, co noszą uczniowie

Aleksandra Czurczak

"Pracownicy sanepidu ruszają do szkół, aby zważyć szkolne tornistry" - czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coroczna akcja ma na celu zadbanie o zdrowie dzieci. Jak podaje NFZ, źle dobrany tornister powoduje problemy z kręgosłupem u dzieci.

Sanepid rusza do szkół. GIS zapowiada kontrole plecaków
Główny Inspektorat Sanitarny umieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym poinformował, że jak co roku "pracownicy sanepidu ruszą do szkół, aby zważyć szkolne tornistry".

"Zbyt ciężki plecak może powodować wady postawy, bóle pleców i przeciążenia" - czytamy w oświadczeniu.

Akcja polega na tym, że sanepid odwiedza poszczególne placówki i waży plecaki uczniów. Jak informuje GIS, celem takich działań jest monitorowanie sytuacji w szkołach oraz edukowanie nauczycieli i rodziców w zakresie prawidłowego pakowania tornistrów. 

Jak zaznacza GIS, "noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę". Może prowadzić do pochylania sylwetki do przodu, a także powodować bóle w okolicach karku.

"Warto regularnie sprawdzać zawartość plecaków często dzieci noszą zbędne książki, zeszyty czy gadżety. Dbajmy o zdrowe kręgosłupy naszych dzieci" - apeluje GIS.

    Zbyt ciężkie plecaki do szkoły. NFZ apeluje do rodziców

    Narodowy Fundusz Zdrowia w specjalnym komunikacie na koniec wakacji i początek roku szkolnego 2025/2026 podaje, że zbyt ciężkie plecaki i tornistry to jedno z największych źródeł problemów z kręgosłupem u dzieci.

    Jak czytamy, ciężki, źle dobrany tornister, bez odpowiedniego podparcia, szybko zaczyna obciążać mięśnie i prowadzić do wad postawy.

    Jak podaje NFZ, rodzice powinni zwrócić uwagę na kilka rzeczy: lekka konstrukcja, usztywniane plecy, szerokie szelki z możliwością regulacji, dodatkowe zapięcia stabilizujące oraz elementy odblaskowe.

    Zaznacza, że kluczowa jest waga plecaka, która nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka.

