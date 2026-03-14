W skrócie Motocykliści rozpoczęli sezon i pojawili się na drogach w całej Polsce.

Monitoring w Zielonej Górze zarejestrował wypadek z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego.

W Grudziądzu oraz Zabrzeży doszło do poważnych kolizji z motocyklistami. W tym drugim przypadku po rannego wezwano śmigłowiec LPR.

Policja apeluje do kierowców samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności, a patrole motocyklowe promują bezpieczną jazdę.

Wiosna za pasem. To znak, że na drogach pojawią się motocykliści. W całej Polsce odnotowano już co najmniej kilka kolizji z udziałem kierujących jednośladami.

Jedną z takich sytuacji uwiecznił miejski monitoring w Zielonej Górze. Wyjeżdżający ze skrzyżowania kierowca pojazdu osobowego nie zauważył jadącego motocykla. Doszło do groźnie wyglądającego wypadku.

Groźne wypadki z udziałem motocyklistów. Wezwano śmigłowiec LPR

W piątek w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie) motocykl zderzył się z samochodem osobowym. - Według wstępnych ustaleń motocyklista jadący w kierunku ul. Portowej zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z prawidłowo jadących autem marki Renault - mówił "Gazecie Pomorskiej" asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.

Dwie osoby jadące jednośladem zostały ranne i trafiły do szpitala. Okazało się, że kierowca auta miał pół promila alkoholu. Wypadek spowodował potężne korki w mieście.

Tego samego dnia doszło do groźnego wypadku w Zabrzeży (woj. małopolskie). "Z nieznanych na tę chwilę przyczyn zderzyły się samochód osobowy i motocykl" - relacjonował portal Sądeczanin.info. Kierującego jednośladem przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

- Sezon motocyklowy w pełni rozpoczął się, trwa w najlepsze. Dlatego warto zwrócić uwagę kierującym autami, że ci motocykliści już na drogach są, żeby zwracać szczególną uwagę, czy nie zbliżają się z naprzeciwka, czy nie próbują nas wyprzedzić albo nie jadą za nami - mówiła na antenie Polsat News aspirant Agnieszka Wiśniewska z KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Ruszył sezon motocyklowy. Policja apeluje do kierowców samochodów

Na drogi wyjechały również policyjne patrole motocyklowe. - Sprawdzają, kontrolują kierujących, ale także pojawiają się na wszelkich rodzaju imprezach okolicznościowych. Promują bezpieczeństwo i bezpieczną jazdę, szczególnie na motocyklu - przekazała asp. Wiśniewska.

Reporterzy Polsat News rozmawiali z kierowcami samochodów. - Wydaje mi się, że niektórzy motocykliści nie przestrzegają przepisów. Pojawiają się nagle. (...) Więcej rozsądku musieliby wykazywać w swojej jeździe - mówił pierwszy z nich.

- Nie przeszkadzają mi. Po prostu uważam (na drodze - red.), i to wszystko. Po prostu trzeba uważać na pieszych, na motocyklistów, bo nie wiadomo, kiedy się zjawią - powiedziała kierująca osobowym autem.

- Niech kierowcy patrzą w lusterka. (...) A motor - to jest druga sprawa - niech wolniej jeździ - przekazał inny uczestnik ruchu drogowego.

"Polityczny WF": PiS w trybie bojowym. Jaki ma pomysł na Czarnka? INTERIA.PL