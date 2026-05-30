Seria fałszywych alarmów. Służby zatrzymały kolejną osobę

O zatrzymaniu poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych warszawska policja. Jak wynika z komunikatu, 29-latek z powiatu otwockiego podejrzany jest o przestępstwo z art. 224a par 1 kk.

Sprawa dotyczy wykonania przez zatrzymanego dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Do zdarzenia doszło 18 maja.

Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów. Sąd zgodził się na areszt

"Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer" - przekazano w komunikacie.

Policja przekazała, że wobec podejrzanego mężczyzny prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa się przychylił.

"Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie" - zaznaczyła policja.

Seria fałszywych alarmów. Szef MSWiA przekazał nowe informacje. "Planowane są kolejne zatrzymania"

Jak przekazał w sobotę szef MSWiA, w sprawie zatrzymano już łącznie pięć osób. Trzy z nich objęte zostały aresztem.

"Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" - podkreślił Marcin Kierwiński.

