Seria fałszywych alarmów. Służby zatrzymały kolejną osobę
Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali kolejną osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek, który miał zadzwonić na numer alarmowy, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Łącznie w sprawie zatrzymano już pięć osób.
O zatrzymaniu poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych warszawska policja. Jak wynika z komunikatu, 29-latek z powiatu otwockiego podejrzany jest o przestępstwo z art. 224a par 1 kk.
Sprawa dotyczy wykonania przez zatrzymanego dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Do zdarzenia doszło 18 maja.
Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów. Sąd zgodził się na areszt
"Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer" - przekazano w komunikacie.
Policja przekazała, że wobec podejrzanego mężczyzny prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa się przychylił.
"Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie" - zaznaczyła policja.
Seria fałszywych alarmów. Szef MSWiA przekazał nowe informacje. "Planowane są kolejne zatrzymania"
Jak przekazał w sobotę szef MSWiA, w sprawie zatrzymano już łącznie pięć osób. Trzy z nich objęte zostały aresztem.
"Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" - podkreślił Marcin Kierwiński.
