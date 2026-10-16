Seria ataków w szkołach. Szef MSWiA z komunikatem, podał nowe dane

- Instytucje państwa zareagowały bardzo twardo i zdecydowanie, ponieważ sytuacja tego wymagała. Dotyczyła tego co dla nas najważniejsze - bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w szkołach, bezpieczeństwa naszych dzieci - powiedział Marcin Kierwiński podczas odprawy w MSWiA odnosząc się do ostatnich ataków w szkołach.

Minister zaznaczył, że obecnie "sytuacja się stabilizuje" jak chodzi o bezpieczeństwo polskich szkół.

- Powoli będziemy zmieniać charakter naszej obecności w szkołach. Nadal policjanci będą obecni w naszych szkołach, natomiast powoli będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną jak chodzi o szkolenia dotyczące bezpieczeństwa. Będą przeprowadzane rozmowy w szkołach przez policjantów - zaznaczył Kierwiński.

- To, co możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, to że po tygodniu intensywnej pracy, nie ma żadnych wskazówek, by wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą w jakikolwiek sposób koordynowane, planowane, miały ze sobą coś wspólnego - dodał.

Minister poinformował również, że "nie ma też żadnego potwierdzania, by istniał jakikolwiek ogólnopolski challenge, a już na pewno nie inspirowany przez jakiekolwiek grupy zewnętrzne".

Ataki w szkołach. Policja podała nowe dane

Na temat obecności policji w szkołach wypowiedział się również komendant główny policji Marek Boroń. - Jesteśmy w szkołach nie tylko po to, żeby weryfikować czy młodzi ludzie nie wnoszą niebezpiecznych przedmiotów do placówek, ale także po to, żeby zbudować relacje i nauczyć młodych ludzi, by komunikowali o tym, co się dzieje w placówkach, w środowisku rówieśniczym i jeśli widzą niebezpieczne kwestie, by informowali policję, ale też wszystkich dorosłych - powiedział.

- Naszą dalszą obecność w szkołach będziemy konfigurowali w porozumieniu z samorządami, z dyrektorami placówek, po to, by budować świadomość i mówić o zagrożeniach - przekazał.

Policja poinformowała, że od początku policyjnej akcji w szkołach "odnotowano 506 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego".

Kontrole przeprowadzono w 187 tys. szkół i zatrzymano 192 osoby. W 106 przypadkach wszczęto postępowanie karne, a w 68 przypadkach sprawy zostały przekazane do sądów rodzinnych. Zabezpieczono 155 niebezpiecznych przedmiotów.

Komendant Marek Boroń zaznaczył, że w wypadku większości wszczętych postępowań sprawy dotyczyły kierowania gróźb karalnych, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw, fałszywe alarmy i narażanie na niebezpieczeństwo.

Przekazał również, że policja obserwuje, że w związku z ostatnimi działaniami, zaobserwowano spadek liczby niebezpiecznych zachowań wśród dzieci.

Działania policji w internecie. Zaangażowano niemal 350 funkcjonariuszy

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Bartosz Furgała poinformował, że prawie 350 funkcjonariuszy było zaangażowanych w rozpoznanie zagrożeń w internecie i wykonywanie czynności z zakresu informatyki śledczej.

- Nasze działania koncentrują się głównie na analizie informacji i przeszukiwaniu sieci pod kątem takich zachowań, które mogłyby wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zagrożenie dla życia i zdrowia małoletnich, czy też dla społeczności szkolnej - powiedział.

- Wykonaliśmy takich czynności około 300. Mówię o przypadkach ujawnionych, które zidentyfikowaliśmy. Następnym krokiem każdego naszego działania jest ustalenie sprawców tych zdarzeń - dodał.

Wiceminister edukacji: Dziewięć szkół pozostaje zamkniętych

Wiceminister edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz poinformowała z kolei, że obecnie zamkniętych pozostaje jedynie dziewięć szkół w Wyszkowie. Zostaną one jednak normalnie otwarte w poniedziałek.

Kto może przeszukać plecak ucznia? Zasady kontroli mają się zmienić, otwiera się w nowym oknie

Zapowiedziała ona również nowelizację prawa oświatowego, która będzie przewidywać zwiększenie uprawnień dyrektorów do sprawdzania rzeczy osobistych, zabezpieczania niebezpiecznych przedmiotów, jasne zasady reagowania na zagrożenia oraz jasne zasady współpracy, lepszą kontrolę wejść do szkół i przedszkoli oraz zasady zabezpieczenia budynków i sal podczas zajęć i zasady dotyczące większej ochrony nauczycieli.

Rozwiń

Więcej informacji wkrótce.