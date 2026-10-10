Seria ataków w szkołach, rośnie liczba zatrzymanych. Nowy komunikat policji

W skrócie Policja zatrzymała 76 osób podczas kontroli prowadzonych w szkołach w całej Polsce, sprawdzając blisko 50 tysięcy placówek.

Do sobotniego poranka odnotowano 231 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego w szkołach.

W ostatnich dniach doszło do serii ataków w placówkach oraz zatrzymań związanych z groźbami "krwawego piątku".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Blisko 50 tysięcy placówek oświatowych skontrolowała dotychczas policja. "Na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych" - podkreślają mundurowi.

Ataki w szkołach. Policja podsumowała działania

Do godz. 6 w sobotę odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze "realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego". "W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób" - czytamy w najnowszym komunikacie.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - dodaje policja w komunikacie.

W ramach działań prewencyjnych po serii ataków w szkołach policja prowadzi w szkołach kontrole. W piątek wieczorem informowała, że funkcjonariusze sprawdzili blisko 35 tysięcy placówek i w całym kraju zatrzymali 59 osób. Do godziny 17 w piątek mundurowi odnotowali 172 zdarzenia.

Akty przemocy w szkołach. Nastolatek miał grozić "krwawym piątkiem"

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego". Usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Z kolei w czwartek policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci. Chodzi o rozpowszechniany materiał dotyczący "krwawego piątku", czyli planowanych ataków w szkołach. Według lokalnych mediów autor zapowiadał "rzeź w Przasnyszu".



