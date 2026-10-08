Seria ataków w szkołach. Pilna narada, premier wzywa ministrów

W skrócie Premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie z ministrami i służbami w związku z aktami przemocy w szkołach.

W ciągu dwóch dni doszło do dwóch ataków z użyciem noża w placówkach oświatowych w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce, policja zatrzymała także nastolatka w Sierpcu.

Policja zatrzymała sprawców zdarzeń, a poszkodowane osoby trafiły do szpitali.

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Informacje o pilnej naradzie rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w mediach społecznościowych.

"W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13 w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji" - napisał na X.

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Ataki w polskich szkołach. Donald Tusk zwołał pilną naradę

Decyzja szefa polskiego rządu ma związek z serią ataków, do których w ostatnich dwóch dniach doszło w polskich szkołach. W czwartek rano 15-letni nożownik wtargnął do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem.

Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska zrelacjonowała w rozmowie z Interią, że do budynku wszedł były uczeń placówki, który zranił trzy osoby - woźną, dyrektora oraz nauczycielkę.

- Dyrektor obezwładnił napastnika. Nastolatek został zatrzymany przez policję - powiedziała nam przedstawicielka komendy. Po kilkudziesięciu minutach mazowiecka policja poinformowała o śmierci 37-letniej pracownicy szkoły, która była wcześniej reanimowana.

Leszczydół-Nowiny, Sierpc, Ostrołęka. Incydenty w szkołach

Dzień wcześniej policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Informacje o akcji służb w czwartek przekazał minister Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA wyjaśnił, że u 17-latka "znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak". - Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie - ujawnił.

Zatrzymanie potwierdziła Policja Mazowsze, która opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że do służb zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów. Na ich podstawie funkcjonariusze "weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go".

W środę do groźnego zdarzenia doszło w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę przed południem. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



