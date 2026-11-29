Spis treści: Limity dorabiania do emerytury. Zmiany od 1 grudnia Kogo dotyczą limity? Maksymalna kwota zmniejszenia Limity dorabiania do emerytury. Kogo nie dotyczą?

Limity dorabiania do emerytury. Zmiany od 1 grudnia

Limity dorabiania do emerytury ustalane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Ma to miejsce co trzy miesiące i nowe stawki pojawiają się w marcu, czerwcu, wrześniu oraz w grudniu właśnie. Już wiemy, że w trzecim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 317,01 zł brutto.

Finansowe ograniczenia w dorabianiu emerytów są dwa. Pierwszy wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia i po przekroczeniu tego progu świadczenie jest zmniejszane. Natomiast drugi próg to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu świadczenie nie jest zmniejszane, ale zawieszane. Znając te wartości oraz przeciętne wynagrodzenie możemy obliczyć, że od 1 grudnia limity dorabiania do emerytury wyniosą:

6 521,90 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - wzrost o 58,70 zł w porównaniu z poprzednim limitem);

12 112,10 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - wzrost o 109 zł).

Jeżeli dochód seniora przekroczy pierwszy próg, to co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy emeryturę o kwotę przekroczenia. Jeśli na przykład ktoś zarabia 7500 zł brutto, to limit zostanie przekroczony dokładnie o 978,10 zł. O tyle też ZUS pomniejszy nasze świadczenie, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Z kolei po przekroczeniu kwoty 12 112,10 zł wypłata emerytury zostanie zawieszona.

Kogo dotyczą limity? Maksymalna kwota zmniejszenia

Limity dorabiania do emerytury nie dotyczą wszystkich. Powyższych stawek powinni szczególnie pilnować ci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie pobierają wcześniejszą emeryturę, w tym emeryturę pomostową, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Na liście znajdują się także osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną.

Co istotne z perspektywy seniora, ZUS ustanowił kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli górną granicę potrącenia. Ta wynosi 989,41 zł dla osób pobierających emeryturę oraz rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia wynosi 841,05 zł, natomiast dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy górna granica to 742,10 zł.

Co ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje zarobki osób, które pobierają wymienione wyżej świadczenia. Pod lupę kontrolerzy biorą dochody z zatrudnienia na etacie, prowadzonej działalności gospodarczej czy z umowy zlecenia.

Limity dorabiania do emerytury. Kogo nie dotyczą?

Finansowe ograniczenie, jak wspomnieliśmy wyżej, dotyczą przede wszystkim tych, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. A to oznacza, że kobiety, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyźni, którzy skończyli 65 lat, mogą dorabiać bez ograniczeń. Tyle wynosi bowiem powszechny wiek emerytalny w Polsce. Po jego przekroczeniu limity dorabiania do emerytury nie obowiązują.

Na liście wyjątków znajdują się także osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, jeżeli niezdolność ma związek ze służbą. Limity nie dotyczą też osób pobierających renty rodzinne po tych świadczeniobiorcach.

Co ważne, jeśli obowiązują nas limity dorabiania, dodatkowe dochody powinny zostać zgłoszone do ZUS-u. To dlatego, że osoby, które dorabiały bez poinformowania urzędu, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Natomiast jeśli przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok.



