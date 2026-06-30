Spis treści: Co z seniorami? W ten sposób będzie można zapisać się do lekarza bez smartfona i internetu

Centralna e-Rejestracja to rozwiązanie, które ma stanowić znaczne ułatwienie dla pacjentów. Usługa ma umożliwiać zapisywanie się na wizyty u specjalisty lub badania drogą online. Jak czytamy na stronie rządowej, będzie można to robić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub jego mobilnego odpowiednika, czyli aplikacji mojeIPK.

Centralna e-Rejestracja zapewni wgląd do informacji na temat bieżących, dostępnych świadczeń i ich terminów z całej Polski. W każdym momencie będzie można odwołać wizytę lub zmienić jej termin bez konieczności kontaktowania się z daną placówką. System umożliwi także zgłoszenie się do poczekalni i w momencie pojawienia się wolnego terminu automatycznie zawiadomi o tym pacjenta.

Usługa będzie wprowadzana stopniowo. Do 1 lipca placówki oferujące mammografię, test HPV HR (zastępujący klasyczną cytologię) oraz konsultacje u kardiologa mają obowiązek podłączyć się do Centralnej e-Rejestracji. Od 1 sierpnia system obejmie kolejne świadczenia, czyli pierwszą wizytę: u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc.

Co z seniorami? W ten sposób będzie można zapisać się do lekarza bez smartfona i internetu

Nowe rozwiązanie może rodzić pewne obawy wśród osób niezaznajomionych z nowinkami technologicznymi. Chodzi tutaj przede wszystkim o seniorów nieposiadających smartfonów lub dostępu do internetu. Należy jednak podkreślić, że usługa w żaden sposób nie sprawi, że tacy pacjenci zostaną wykluczeni z opieki.

Jak wygląda proces zapisu na wizytę do specjalisty, jeśli nie mamy smartfona lub internetu?

Pierwszym krokiem jest odebranie skierowania od lekarza - otrzymamy wówczas wydrukowaną kartkę z kodem kreskowym oraz 4-cyfrowym PIN-em. Informacje te okażą się niezbędne w kroku drugim.

Zamiast rejestracji za pomocą aplikacji lub Internetowego Konta Pacjenta, możemy zrobić to osobiście w przychodni lub telefonicznie - wówczas trzeba podać uzyskany od lekarza kod w rejestracji. Wtedy placówka dokonuje zapisu poprzez Centralną e-Rejestrację w imieniu pacjenta.

W przypadku braku wolnych terminów, pacjent jest zapisywany do poczekalni. Potwierdzenie rejestracji przyjdzie SMS-em. Nie trzeba dzwonić i pytać, czy miejsce się zwolniło, jeśli tak się stanie, system sam przydzieli nowe miejsce, a przychodnia zadzwoni.





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