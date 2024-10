Senior pokazał Hołowni rachunki za prąd. "Jestem zrujnowany"

Szymon Hołownia przyjechał do Pleszewa w ramach cyklu "Pod jedną flagą". W trakcie spotkania z mieszkańcami głos zabrał pan Zdzisław . Senior przyznał, że w 2023 roku przystąpił do programu wymiany tzw. kopciuchów i zainwestował w pompę ciepła oraz fotowoltaikę . Dzięki temu miał zaoszczędzić i zadbać o środowisko.

- Uwierzyłem, zaufałem rządowi polskiemu. Trzeba było wyrzucić kopciucha, to było najważniejsze, żeby otrzymać dotację. Zrobiłem to wszystko zgodnie z planem. Okazało się, że moje szczęście trwało tylko do momentu, gdy dostałem rachunek za prąd. Nogi się zatrzęsły, ziemia się zapadła. W tysiącach złotych muszę płacić za mój prąd (...) Jestem goły i wesoły - powiedział.