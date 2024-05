Marszałek Sejmu poinformował w piątek o skierowaniu do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wniosku z 2015 roku o postawienie przed Trybunałem Stanu ówczesnego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego . Wnioskiem komisja zajmowała w VII (2011-2015) i VIII kadencji Sejmu (2015-2019). O dokończenie jego procedowania poprosił sam Kwiatkowski.

- W związku z poruszanym w mediach tematem wniosku z 2015 roku o postawienie przed Trybunałem Stanu ówczesnego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotkałem się z senatorem, skierowałem ten wniosek do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej , gdzie będzie teraz procedowany - powiedział dziennikarzom marszałek Szymon Hołownia .

Krzysztof Kwiatkowski stanie przed Trybunałem Stanu? Sam popiera wniosek

Kwiatkowski, obecnie senator KO, powiedział, że w trakcie spotkania z marszałkiem Hołownią prosił, aby zakończyć procedowanie tego wniosku. - Skoro służby prawne Sejmu uważają, że nie ma zasady dyskontynuacji i nad wnioskiem trzeba pracować , to powiedziałem, że bardzo gorąco proszę, żeby komisja odpowiedzialności konstytucyjnej w nowej kadencji tym wnioskiem się zajęła".

Wstępny wniosek o postawienie ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli przed Trybunałem Stanu złożył ówczesny poseł Ryszard Kalisz 18 września 2015 roku - podpisali go głównie posłowie PO.

Kalisz złożył wniosek po tym, jak Prokuratura Apelacyjna w Katowicach wystąpiła o uchylenie Kwiatkowskiemu immunitetu , aby postawić mu zarzut przekroczenia uprawnień przy organizacji konkursu na szefa jednej z delegatur NIK. Wniosek prokuratury pod koniec sierpnia 2015 roku skierował do Sejmu prokurator generalny Andrzej Seremet . Następnie sam Kwiatkowski wystąpił do marszałek Sejmu z pismem, że zrzeka się immunitetu.

Kalisz jednak w swoim wniosku o postawienie Kwiatkowskiego przed TS wskazał na odpowiedzialność konstytucyjną i zarzucił błąd prokuraturze. Zdaniem Kalisza czyny popełnione przez Kwiatkowskiego polegają na naruszeniu "równego dostępu do służby publicznej" , a z uwagi na szczególny charakter tego naruszenia Kalisz uważał, że Kwiatkowski powinien odpowiadać przed TS.

Sejm uchylił Kwiatkowskiemu immunitet 21 października 2016 roku, co umożliwiło prokuraturze postawienie zarzutów. Niedługo po tym prokuratura postawiła Kwiatkowskiemu cztery zarzuty przestępstwa urzędniczego z artykułu 231 kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Sprawa Kwiatkowskiego do tej pory toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie .

Krzysztof Kwiatkowski chce zakończenia sprawy. "Trwa już dziewięć lat"

W sumie - jak powiedział Kwiatkowski - komisja miała 12 posiedzeń i przesłuchała pięcioro świadków oraz samego Kwiatkowskiego. - Ja byłem z tego bardzo zadowolony, bo w toku przesłuchań ujawniły się nowe okoliczności, np. udało się uzyskać część z nagrań. Okazało się, że we fragmentach cytowanych we wniosku prokuratury, które miały dowodzić popełnienia przeze mnie przestępstwa, nie pokrywały się z tym, co było na nagraniach - wspominał.