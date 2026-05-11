Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Senator Tomasz Lenz zapewniał wcześniej, że jest do "pełnej dyspozycji władz klubu Koalicji Obywatelskiej w celu wyjaśnienia sytuacji i przekazania swojego stanowiska".

- Jeżeli władze klubu podejmą wobec mnie decyzje, które będą dotyczyły mojego członkostwa w klubie parlamentarnym, to oczywiście się podporządkuję - deklarował.

Tomasz Lenz wykluczony z KO. To pokłosie sprawy zabiegu jego syna

Jak podawała Wirtualna Polska, 15 marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby najbliższej z rodziny senatora Tomasza Lenza. Według tych ustaleń zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.

Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a także rozpoczęła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak przekazała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ Barbara Nawrocka, kontrola ujawniła, że "szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Ostatecznie na szpital nałożono karę w wysokości 134 tys. złotych. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji.

Tomasz Lenz wydał oświadczenie. Złożył zawiadomienie do prokuratury

Lenz w wydanym na początku kwietnia oświadczeniu zapewniał, że zabieg u jego syna został wykonany "w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych".

W kolejnym oświadczeniu senator i jego żona powiedzieli, że "dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu".

Twierdzili też, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał i w związku z tym zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Takie zawiadomienie złożyli.

"Przerabiany dokument". Zabieg w szpitalu poza kolejką

Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski mówił, że ustalenia wewnętrznej komisji szpitalnej są zbieżne z ustaleniami NFZ. - Pokazuje to, że wersja pana Lenza nie ma pokrycia w rzeczywistości. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wystąpienia pokontrolnego NFZ podejmiemy decyzję, czy będziemy się odwoływali od kary - informował dyrektor.

Trojanowski podawał wcześniej, że komisja wewnętrzna w trakcie prac "ujawniła dokument, który był przerabiany, dorabiany", a dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg.

Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował 30 kwietnia o przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawy zabiegu u nieletniego syna senatora Tomasza Lenza.

Postępowania zostały przekazane poza - właściwy dla miejsca zdarzenia - okręg włocławski, z wykluczeniem również okręgu toruńskiego. To dlatego, że dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski jest działaczem lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie aleksandrowskim, a senator Tomasz Lenz w wyborach parlamentarnych w 2023 r. został wybrany z list KO w okręgu nr 11, obejmującym miasto Toruń oraz powiaty: toruński i chełmiński.

We wrześniu 2025 r. Trojanowski został zawieszony w prawach członka partii i stanął przed partyjnym sądem koleżeńskim za krytyczne wypowiedzi na temat podziału środków z KPO na szpitale.

