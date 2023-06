Senator PiS zszokował słowami o Tusku: Polityk z twarzą hitlerowską

To nie pierwszy raz, gdy polityk rządzącej partii komentuje marsz 4 czerwca, zorganizowany przez opozycję. Także senator Bogucki już wcześniej odniósł się do wydarzeń w Warszawie we wpisie na Twitterze. Nazwał uczestników pochodu "hołoelitą", a samą demonstrację "marszem nienawiści".

Polityk odniósł się także do incydentu, do którego miało dojść podczas przemarszu w stolicy. W pewnym momencie nad głowami uczestników miał przelecieć samolot z banerem "Do Berlina".

"Wczoraj nad Warszawą przeleciał napis zapraszający hołoelitę z Marszu Nienawiści do Berlina. Dziś sprawdziłem z lotu nad Warszawą jak Tusk posprzątał po marszu. Niestety nawet z 1000 stóp czuć że szambo w stolicy znów wybiło. Spokojnie, posprzątamy was w wyborach 2023" - napisał Bogucki.