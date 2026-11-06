Senat zdecydował ws. ustawy praworządnościowej. Chodzi o tzw. neosędziów

W skrócie Senat przyjął bez poprawek ustawę praworządnościową, która ma uporządkować status tzw. neosędziów powołanych w latach 2018-2026.

Za przyjęciem ustawy w Senacie głosowało 63 senatorów, 32 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa zakłada pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS z lat 2018-2026 oraz ponowne przeprowadzenie postępowań na stanowiska sędziowskie objęte w tym czasie.

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Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 63 senatorów, przeciw było 32, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku grupy senatorów PiS o odrzucenie ustawy.

Ustawa praworządnościowa. Senat zdecydował, chodzi o tzw. neosędziów

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Przedstawiciele opozycji podczas wcześniejszych prac legislacyjnych wielokrotnie przyznawali, że liczą, iż prezydent Karol Nawrocki finalnie zawetuje tę ustawę.

Wcześniej, 22 października, o przyjęciu nowych przepisów zdecydował Sejm. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 231, a przeciwko było 200 posłów. Od głosu wstrzymało się sześć osób.

Nowe przepisy poparli wszyscy przedstawiciele ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Przeciwko byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów niezrzeszonych i czterech należących do Razem.

Do sytuacji neosędziów podczas konferencji prasowej odniósł się Waldemar Żurek. - Ustawa praworządnościowa rozwiązuje ten problem definitywnie - wskazał, przypominając, że Skarb Państwa wypłaca odszkodowania w sprawach, w których orzekali neosędziowie.

- Chciałbym bardzo, żeby ustawa praworządnościowa została przyjęta, ale nie wiem, czy tak się stanie - powiedział.

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Rząd chce uporządkować status tzw. neosędziów

Ustawa praworządnościowa to propozycja strony rządowej na uporządkowanie statusu tzw. neosędziów. Propozycja została wniesiona do Sejmu w grudniu 2025 r.

Ustawa przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych od 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Sędziowie, których miałaby dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się m.in. do zasady, że stanowisko sędziowskie objęte na podstawie uchwały KRS od marca 2018 do maja 2026 r., z dniem wejścia w życie ustawy stawałoby się wolnym stanowiskiem i postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu sędziego na tym stanowisku byłoby przeprowadzane ponownie.



