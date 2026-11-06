W skrócie Jacek Trela został w piątek wybrany na nowego wicemarszałka Senatu, uzyskując poparcie 63 senatorów przy 32 głosach przeciw.

Kandydatura byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, zgłoszona przez senatora Fedorowicza, wynikała z zawartego porozumienia koalicyjnego.

Nowy wicemarszałek jest adwokatem i prawnikiem, który w swojej karierze pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2016-2021.

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Senator Grzegorz Fedorowicz przedstawiając kandydaturę Treli podkreślił, że całe jego życie zawodowe i publiczne "stanowi synonim walki o sprawiedliwość oraz głębokiego szacunku dla litery i ducha prawa".

- Już w czasach stanu wojennego jako młody prawnik nie stał z boku - angażował się w pomoc represjonowanym opozycjonistom w ramach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. To wtedy wykuwały się zasady, którym pozostawał wierny przez kolejne dekady, czyli odwaga w obronie słabszych i bezkompromisowość wobec bezprawia - mówił o Treli Fedorowicz.

Podkreślił, że w czasie, kiedy Trela był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, stał się "symbolem niezależnej polskiej adwokatury". - W czasach, gdy fundamenty państwa prawa były wystawione na najcięższe próby, Jacek Trela głośno i wyraźnie bronił konstytucji, niezawisłości sądów i wolności obywatelskich - powiedział senator.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiadając w środę głosowanie nad nowym wicemarszałkiem izby zaznaczyła, że kandydatura Treli jest efektem porozumienia koalicyjnego.

Kim jest Jacek Trela? Były prezes NRA wicemarszałkiem Senatu

Jacek Trela jest prawnikiem i adwokatem. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego jej Komisji ds. Etyki. W 2001 r. i 2004 r. został wybrany na dziekana warszawskiej ORA.

W latach 2016-2021 sprawował funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W lipcu 2021 wstąpił do partiiPolska 2050, otwiera się w nowym oknie Szymona Hołowni, otwiera się w nowym oknie. W 2023 r. uzyskał mandat senatora, startując z listy Trzeciej Drogi.

Od piątku Prezydium Senatu tworzą: marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, otwiera się w nowym oknie (KO) oraz wicemarszałkowie: Rafał Grupiński, otwiera się w nowym oknie (KO), Michał Kamiński, otwiera się w nowym oknie (klub senacki Trzecia Droga, partia Unia Europejskich Demokratów), Maciej Żywno, otwiera się w nowym oknie (klub senacki Trzecia Droga, partia Polska 2050), Magdalena Biejat, otwiera się w nowym oknie (Lewica) i Jacek Trela, otwiera się w nowym oknie (Nowa Polska - Centrum).



