Obrady Senatu rozpoczęły się chwilę po godzinie 10 w piątek 4 lutego. Senat zajął się tzw. lex Czarnek oraz tematem Ukrainy.

Senator Bogdan Zdrojewski przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz komisji Obrony Narodowej zarekomendowano odrzucenie przez Senat projektu zmiany ustawy o prawie oświatowym. Powiedział, że m.in. nie zaakceptowano zwiększenia roli kuratorów kosztem gminnych samorządów, ich nabytych praw i logiki odpowiedzialności.

- Nie mam wątpliwości, że ta ustawa jest bardzo potrzebna i w imieniu mniejszości komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz komisji Obrony Narodowej wnoszę o jej przyjęcie bez poprawek- mówił z kolei senator mówił senator Kazimierz Wiatr, odnosząc się do tzw. lex Czarnek.

Senat przyjął ustawę ws. Ukrainy

Sprawozdawcą uchwały o wsparciu Ukrainy jest senator Bogdan Klich.



- Ponad 60 proc. Ukraińców opowiada się za członkostwem Ukrainy w NATO. W związku z tym naszym obowiązkiem jako państwa i instytucji reprezentujących polskie państwo, w tym Senatu jest wesprzeć w tych dramatycznych chwilach naszych braci Ukrańców - powiedział senator Bogdan Klich.

- Jesteśmy dumni z tego, że zarówno NATO, jaki i Waszyngton w odpowiedzi na ultimatum Kremla opowiedziały się jasno za wszystkimi zasadami, które łączą Sojusz Północnoatlantycki i sprawiają, że Zachód jest wspólnotą wartości, że opowiedziały się za polityką otwartych drzwi, prawem narodów do samostanowienia i wybierania swojej sojuszniczej drogi i za tym, że nikt nie będzie dyktował Sojuszowi, gdzie i co ma rozmieszczać - dodał.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 92 głosami.

W uchwale czytamy m.in., że przed kolejną inwazją Rosji na Ukrainę bezwarunkowo wspierają: Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki. Jej autorzy przypominają, że władze w Kijowie rozpoczęły strategiczną współpracę z NATO w 1997 roku, a w 2008 roku sojusznicy wyrazili zgodę na jej przyszłe członkostwo. "Dzisiaj stoimy wobec testu tej polityki otwartych drzwi" - napisali senatorowie.

"Lex Czarnek". Co zakłada ustawa?

Według nowelizacji ustawy Prawa oświatowego dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Zgodnie z nowelą, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowe uprawnienia dla kuratorów oświaty

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów, niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.