Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny, taki jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Ustawa w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości. Jakie są jej założenia?

Zgodnie z nowelizacją wysokość odszkodowania ma być powiązana z wartością rynkową nieruchomości, powiększoną - w przypadku prawa własności - o 20 proc. wartości nieruchomości i 40 proc. różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu.

W przypadku prawa własności lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odszkodowanie ma być powiększone o 40 proc. wartości lokalu.

Reklama

Jeśli wywłaszczana nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym, a tym samym ma niską wartość rynkową, wysokość dopłaty do odszkodowania ma być ustalana w oparciu o ogłaszany przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Senat: Nowe przepisy byłyby mniej korzystne od dotychczasowych

Na początku października Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia ustawy. Zdaniem Senatu przepisy wprowadzają mniej korzystne od dotychczasowych zasady ustalania wysokości odszkodowania.

Zobacz też: Lotniska, porty, koleje... czy Polsce wolno realizować wielkie inwestycje?

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury posłowie zarekomendowali przyjęcie uchwały Senatu, a więc odrzucenie ustawy. Za senacką uchwałą zagłosowało 15 posłów, przeciw było 12, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Los ustawy zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań zaplanowanym na czwartek.

"Wywłaszczenia na taką skalę nigdy nie odbywały się w Polsce"

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyka nie tylko mieszkańców Mazowsza, gdzie ma powstać megalotnisko oraz prowadzący do niego węzeł kolejowy. W skład CPK wejdzie też budowa połączeń kolejowych na terenie całego kraju, w tym m.in. odcinka łączącego Warszawę z Łodzią.

Jeden z proponowanych przez CPK wariantów przechodzi przez działkę Małgorzaty Dybały, odcinając właścicielkę od stajni i dwudziestu koni. - Codziennie wychodzę do nich i płaczę. Nie wiem, co dalej będzie i co zrobię z tymi zwierzętami - mówiła Interii pod koniec maja.

W celu wybudowania portu lotniczego oraz wszystkich inwestycji towarzyszących CPK niezbędne jest przejęcie około 20 tys. hektarów ziemi. - Wywłaszczenia nigdy nie odbywały się w Polsce na taką skalę - mówił w czerwcu Interii Mirosław Ochojski, ekspert w sprawach ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

W rozmowie tłumaczy o wadach i zaletach związanych z proponowaną przez rządzących ustawą dot. odszkodowań za pozyskiwanie ziemi przez państwo pod budowę inwestycji.

Centralny Port Komunikacyjny. Kiedy powstanie?

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 roku wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Zobacz też: Na jakim etapie jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego?

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. trzech tysięcy hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.