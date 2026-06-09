W skrócie Sejm zamierza poprosić przewodniczącą Parlamentu Europejskiego o przyznanie Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Europejskiego Orderu Zasługi.

Odznaczenie zostało ustanowione przez Parlament Europejski dla osób zasłużonych dla integracji europejskiej.

Wśród dotychczasowych polskich laureatów znaleźli się Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.

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Włodzimierz Czarzasty przekazał podczas konferencji prasowej przed wtorkowym posiedzeniem Sejmu, że wraz ze swoimi zastępcami podjęli decyzję o zwróceniu się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli z prośbą o uhonorowanie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Marszałek Sejmu nie podał więcej szczegółów dotyczących tej decyzji.

Prezydium Sejmu chce wyróżnienia dla Aleksandra Kwaśniewskiego

19 maja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Nowe odznaczenie zostało ustanowione przez PE dla osób szczególnie zasłużonych na rzecz integracji europejskiej oraz promowania i obrony europejskich wartości.

Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób. Wśród laureatów było dwóch Polaków - były prezydent Polski, przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który otrzymał tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi oraz były premier Polski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Europejski Order Zasługi (European Order of Merit) został ustanowiony przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w przededniu 75. rocznicy Deklaracji Schumana. Kandydatury zgłaszali szefowie państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczący parlamentów narodowych oraz szefów instytucji UE.

Order przyznawany jest w trzech kategoriach: Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi i Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.





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