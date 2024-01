Barierki zniknęły spod Sejmu. Były "elementem wsparcia działań policji"

Podkreśliła również, że "należy pamiętać, iż barierki były postawione przy obiektach ważnych dla bezpieczeństwa państwa ". - Już wczoraj podkreślałam, że zaraz po zakończonych przez nas czynnościach, one znikną - dodała w rozmowie z Interią.

Do sprawy odniósł się również Artur Dziambor, który podkreślił, że były barierki i ich nie ma. "Stały kilka godzin, bo zapowiedziana była impreza masowa na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Za rządów PiS-u stały kilka lat i straszyły bez powodu. Ale co się memów narobili różni tacy, to ich" - skomentował.