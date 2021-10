Sejm zmieni regulamin? Wszystko z powodu Grzegorza Brauna

Grzegorz Braun jest najczęściej karanym posłem w obecnej kadencji Sejmu. Ma na koncie liczne potyczki z marszałkami o maseczkę, której nie zakłada na sali plenarnej. Jest też znany z ostrego języka. Prawdziwe kontrowersje wywołał 16. września, kiedy zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: "będziesz pan wisiał". Parlamentarzysta miał "zapracować" na niemal 150 tys. zł kary, ale - jak podaje "Rzeczpospolita" - unika płacenia. "Sejm zmieni swój regulamin, by zmusić kontrowersyjnego posła do płacenia kar" - czytamy.



Jeden z liderów Konfederacji od początku pandemii jest przeciwnikiem restrykcji. Poseł nie ma w zwyczaju zakładania maseczki w Sejmie, gdzie z tego powodu wdawał już w liczne spory. Bezkompromisowość w tej sprawie spowodowała nałożenie na niego 29. września najsroższej kary finansowej jaką może nałożyć prezydium Sejmu - utrata na pół roku diety i połowy uposażenia - czyli razem 62,5 tys. zł. To jednak nie wszystko. Za pamiętne słowa: "będziesz pan wisiał", skierowane przeciwko ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, miał otrzymać dokładnie taką samą karę, kilkanaście dni wcześniej. Cała pula finansowych obciążeń nałożonych na Brauna w tej kadencji ma wynosić 146,5 tys. zł.



Poseł ma ich jednak unikać. W jaki sposób? Polityk nie odbiera uchwał nakładających na niego kary, a zgodnie z regulaminem, właśnie od chwili odbioru zaczyna się siedmiodniowy okres, w którym może się odwołać. Brak skutecznego dostarczenia informacji o nałożonej karze, sprawia, że nie może być egzekwowana.



Prezydium Sejmu chce zmienić przepisy przy pomocy nowelizacji regulaminu, żeby móc skutecznie realizować swoje postanowienia.



