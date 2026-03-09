Sejm zdecyduje ws. wynagrodzenia dla Zbigniewa Ziobry. Padła data
- 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie na Węgrzech, od dłuższego czasu nie bierze udziału w posiedzeniach Sejmu. Polityk został wcześniej z tego powodu ukarany naganą.
W skrócie
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał we wpisie opublikowanym na platformie X, że prokuratura wystawiła list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.
- 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę - powiedział Czarzasty i stwierdził też, że w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry "to już jest koniec".
Sejm zdecyduje ws. Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wynagrodzenie
Sprawą nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Sejmu Ziobry, który obecnie przebywa na Węgrzech w związku z zarzutami Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w lutym zajmowała się sejmowa komisja regulaminowa.
Komisja wówczas ukarała naganami Ziobrę, a także jego zastępcę w okresie kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego - również podejrzanego w tym śledztwie i również przebywającego na Węgrzech.
Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. Marszałek mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.
Następnie marszałek zapowiedział, że przedstawi prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie.
Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry
Zarówno Ziobro, jak i Romanowski, mają sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS.
Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
Fundusz Sprawiedliwości. Ziobro i Romanowski na Węgrzech
Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.
Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.
Sam Ziobro oświadczał natomiast, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Pisał też o walce z "postępującym w Polsce bezprawiem" oraz o stawianiu oporu "postępującej dyktaturze".