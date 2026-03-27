Sejm zdecydował ws. weta Karola Nawrockiego. Chodzi o KPK

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

W piątkowym głosowaniu za ponownym przyjęciem ustawy opowiedziało się 244 posłów, przeciwko - 180. Kolejne 16 osób wstrzymało się od głosu, a 20 nie wzięło udziału w głosowaniu. Aby osiągnąć większość trzech piątych za wnioskiem musiałoby zagłosować 264 posłów.

Odrzucenie weta prezydenta poparli niemal wszyscy politycy Koalicji 15 Października. Przeciwko była zasadnicza większość obecnych posłów PiS, od głosu wstrzymali się natomiast reprezentanci Konfederacji.

Weto Karola Nawrockiego. Chodzi o reformę Kodeksu postępowania karnego

Decyzję o zawetowaniu propozycji reformy Kodeksu postępowania karnego prezydent Karol Nawrocki podjął 13 marca.

Rafał Leśkiewicz uzasadniał wówczas, że nowe przepisy mogłyby "utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa". Wskazał również m.in. na brak jednoznaczności i spójności systemowej niektórych nowych rozwiązań.

Obszerna nowelizacja KPK odnosiła się do szeregu zagadnień procedury karnej. Zawarto w niej m.in. nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowych aresztów z powodu tzw. surowości kary. Kolejny ważny aspekt zmian odnosił się do możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów.

Bardzo ważna zmiana w nowelizacji dotyczyła definicji podejrzanego, zgodnie z którą osoba już od momentu zatrzymania w związku z podejrzeniem przestępstwa mogłaby uzyskać status podejrzanego.

Europoseł KO o relacjach Polski z USA: Nasze 123 kontrakty wojskowe dają pracę w 15 stanach Polsat News Polsat News