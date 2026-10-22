Sejm zdecydował ws. ustawy praworządnościowej. Chodzi o tzw. neosędziów

Za przyjęciem projektu tzw. ustawy praworządnościowej opowiedziało się 231, a przeciwko było 200 posłów. Od głosu wstrzymało się sześć osób.

Nowe przepisy poparli wszyscy przedstawiciele ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Przeciwko byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów niezrzeszonych i czterech należących do Razem.

Ustawa praworządnościowa przyjęta przez Sejm

Ustawa praworządnościowa to propozycja strony rządowej na uporządkowanie statusu tzw. neosędziów. Propozycja została wniesiona do Sejmu w grudniu 2025 r.

Ustawa przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych od 2018 r. do maja 2026 r. - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Sędziowie, których miałaby dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się m.in. do zasady, że stanowisko sędziowskie objęte na podstawie uchwały KRS od marca 2018 do maja 2026 r., z dniem wejścia w życie ustawy stawałoby się wolnym stanowiskiem i postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu sędziego na tym stanowisku byłoby przeprowadzane ponownie.

Rząd chce zmian, chodzi o tzw. neosędziów. Ustawa trafi do Senatu

Przed uchwaleniem ustawy Sejm był przeciw złożonemu przez PiS i Rozwój Plus wnioskowi o odrzucenie proponowanych przepisów.

Posłowie przyjęli natomiast 22 poprawki klubu KO dotyczące szeregu szczegółowych kwestii związanych z zawartym w ustawie mechanizmem uregulowania statusu sędziów.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a finalną decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki.



