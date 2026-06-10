W skrócie Sejm głosował nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, odrzucając wniosek po burzliwej debacie.

Za odwołaniem ministra głosowali wszyscy obecni posłowie PiS, Konfederacji, Razem i Konfederacji Korony Polskiej, natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050 byli przeciwko.

Marcin Kierwiński oraz premier Donald Tusk odnieśli się do zarzutów, podkreślając działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozytywne zmiany kadrowe w służbach mundurowych.

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W głosowaniu udział wzięło 435 posłów, a większość ustawowa wynosiła w tym wypadku 231 głosów. Za przyjęciem wniosku o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego opowiedziało się 202 posłów, przeciwko było z kolei 232 polityków. Jedna osoba wstrzymała się od głosów.

- Uprzejmie informuję, że Sejm, wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów, odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego - ogłosił marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Marcin Kierwiński pozostanie na stanowisku. Sejm zdecydował

Za odwołaniem szefa MSWiA opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS, Konfederacji, Razem i Konfederacji Korony Polskiej. Przeciwko byli tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Centrum i Polski 2050.

Przypomnijmy, że wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji został złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. W ich ocenie Kierwiński ponosi odpowiedzialność za problemy państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Najpoważniejsze zarzuty wnioskodawców koncentrowały się na kwestii ostatnich aktów dywersji na kolei, chaosu na polskich granicach oraz problemów związanych z fałszywymi alarmami. Te doprowadziły do interwencji służb m.in. w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego.

Sam Kierwiński przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu argumentował, że złożony wniosek jest słabej jakości i zawiera nieprawdziwe informacje.

Wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Burzliwa debata w Sejmie

Głosowanie nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA poprzedziła burzliwa debata w Sejmie.

- My za pana ministra Kierwińskiego zrobiliśmy rachunek sumienia. Jego działania w rządzie można określić jednym słowem - chaos. Pan minister jest człowiekiem-chaosem - wskazywał poseł sprawozdawca, Andrzej Śliwka z PiS, reprezentujący grupę, która złożyła wniosek o odwołanie szefa MSWiA.

Przed rozpoczęciem debaty wniosek o wotum nieufność został rozpatrzony przez członków sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wniosek negatywnie zaopiniowało 19 posłów, a 13 - pozytywnie. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

- Większość członków komisji uznała wniosek za absurdalny, nijak się mający do rzeczywistości, przygotowany na bardzo niskim poziomie - mówiła jej przedstawicielka Maria Janyska.

Wotum nieufności. Marcin Kierwiński komentuje

- To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Im częściej składacie te wnioski, tym bardziej wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę. Bo każdy przestępca boi się policjanta - zwrócił się do posłów PiS Marcin Kierwiński po zamknięciu debaty.

Szef MSWiA odniósł się następnie do zarzutów opozycji, wskazując na spadek liczby wolnych wakatów w policji czy straży granicznej i wzrost liczby chętnych do takiej pracy w porównaniu z okresem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na projekty modernizacyjne w polskiej armii.

- Trzeba wszystko po was naprawiać, partacze z PiSu - stwierdził polityk. W obronie ministra wystąpił także premier Donald Tusk. - Marcin Kierwiński to jest wzór, wzór obywatela Rzeczypospolitej - wskazał.

- To jest moment historyczny. (...) O Polsce mówi się od dłuższego czasu jako o miejscu najbezpieczniejszym w Europie. Ta moda na bezpieczną Polskę to kwestia ostatnich dwóch, trzech lat - czasu, kiedy m.in. za bezpieczeństwo Polaków odpowiada Marcin Kierwiński - argumentował premier.





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