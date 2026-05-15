W skrócie Sejm wyłonił piętnastu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, przeprowadzając głosowanie mimo formalnego zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

Wybór członków KRS odbył się bez udziału posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zbojkotowali to głosowanie, a wszyscy obecni posłowie koalicji rządzącej głosowali za.

Na liście nowych członków KRS znalazło się trzynastu sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej oraz kandydaci zgłoszeni przez PiS i Konfederację.

Kandydatów wybrano w pierwszym ustawowym kroku, większością 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wybór został zbojkotowany przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości - żaden z posłów tej formacji nie oddał głosu.

Za opowiedzieli się obecni na sali politycy koalicji rządzącej. Przeciwko byli posłowie Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Wśród wybranych kandydatów znalazło się 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej oraz - zgodnie z zapisami ustawy - kandydat PiS i kandydat Konfederacji. Listę taką poparło 18 posłów z sejmowej komisji, dwóch było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Bezpośrednio po wyborze głos zabrał poseł Paweł Jabłoński z PiS, który zarzucił marszałkowi nieprawidłowości w procedurze głosowania.

Jego wypowiedź została jednak przerwana przez Włodzimierza Czarzastego, który zauważył, że polityk wyszedł na mównicę w momencie, kiedy Sejm przeszedł już do kolejnego punktu obrad, a zatem niezgodnie z regulaminem Izby.

Polityk rozwinął swoją argumentację w mediach społecznościowych. "Sejm wybiera członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję, na NAJBLIŻSZYM posiedzeniu Sejmu po ustaleniu przez komisję listy 15 kandydatów - oznacza to, że NIE MOŻE TEGO ZROBIĆ NA TYM SAMYM POSIEDZENIU" - stwierdził.

Głosowanie poprzedziły krótkie wypowiedzi przedstawicieli ugrupowań zasiadających w Sejmie.

- Albus Dumbledore w Harrym Potterze powiedział, że nadejdzie czas, gdy będziemy musieli wybierać między tym, co łatwe, a tym, co słuszne. Przywracanie obywatelom państwa po rządach PiSu nie jest łatwe, ale jest słuszne - powiedział Maciej Tomczykiewicz z KO.

Z kolei Michał Wójcik, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił uwagę na decyzję TK. - Jest postanowienie zakazujące pracy nad tym punktem, wyborem sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście skrajnymi hipokrytami - argumentował.

Na ostatecznej liście kandydatów, przyjętej przez Sejm, znaleźli się sędziowie: Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zaiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta oraz wskazani przez partie opozycyjne Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki.

Informacja o głosowaniu przez komisję sejmową listy potencjalnych nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się we wtorek, 12 maja. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, na mocy którego Sejm powinien wstrzymać się od wyboru sędziów do tego organu.

Decyzja TK obowiązuje do momentu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie. W związku z postanowieniem Trybunału posłowie PiS zapowiedzieli przed rozpoczęciem głosowania, że je zbojkotują.

