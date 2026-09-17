Sejm zadecydował w sprawie weta prezydenta. Kluczowe 27 głosów

W skrócie Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, zabrakło do tego 27 głosów.

Ustawa zakładała możliwość formalizacji związków partnerskich, w tym jednopłciowych, poprzez notarialną umowę obejmującą m.in. wspólność majątkową, sprawy podatkowe i dostęp do informacji medycznej.

Z badań wynika, że większość Polaków popiera prawną ochronę związków partnerskich oraz pozwolenie na zawieranie związków małżeńskich przez osoby tej samej płci.

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Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawa wprowadzająca przepisy - których podpisania w połowie lipca odmówił prezydent Karol Nawrocki - przeszły przez obie izby parlamentu jako pierwsze w historii regulacje pozwalające na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych.

W czwartek Sejm ponownie zajął się tymi przepisami.

Do odrzucenia weta prezydenta Sejm potrzebowałby większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecności wszystkich - 460 posłów - oznacza to konieczność zgromadzenia aż 276 głosów.

W głosowaniu ws. ustawy o statusie osoby najbliższej w związku udział wzięło 431 posłów, do odrzucenia weta wymagana była większość 259 głosów. Za odrzuceniem weta zagłosowało 232 posłów (152 posłów KO, 23 PSL-TD, 20 z Lewicy, 14 z Centrum i 14 z Polski 2050, czterech z Razem oraz pięciu posłów niezrzeszonych) przeciw było 199 (140 posłów PiS, 35 z Rozwój Plus, pięciu z PSL-TD, 12 z Konfederacji, dwóch niezrzeszonych, dwóch z Demokracji oraz trzech z Konfederacji KP). Nikt się nie wstrzymał.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Sejm nie odrzucił weta prezydenta

Rządowa propozycja zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę regulującą między nimi takie sprawy, jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej i kwestie pochówku. Do umowy można byłoby także załączyć aneks zawierający testamenty obu stron.

Celem ustawy miało być też uregulowanie spraw majątkowych, podatkowych, spadkowych, a także kwestii dostępu do informacji medycznej w szpitalu czy prawa do pochówku dla osób, które państwo dotychczas traktowało jako obce.

Jak mówił w środę w Sejmie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ze względu na wątpliwości dotyczące zgodności ustaw z konstytucją, w szczególności z art. 18 chroniącym instytucję małżeństwa.

Zapytali Polaków o związki partnerskie. Ponad połowa jest za

Do uznania praw par jednopłciowych i umożliwienia im zawierania sformalizowanych związków, będących samodzielną instytucją prawną z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, zobowiązują Polskę wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

54 proc. Polek i Polaków popiera zawieranie związków małżeńskich przez osoby homoseksualne - wynika z badania przywoływanego przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, przeprowadzonego przez ABR Sesta w październiku 2025 r. W badaniu na próbie 1014 osób przeciwko małżeństwom jednopłciowym opowiedziało się 35 proc. ankietowanych.

Z badań przeprowadzonych z początkiem czerwca 2026 r. przez SW Research na zlecenie Kampanii Przeciw Homofobii wynika, że ponad trzy razy więcej Polek i Polaków (47,8 proc.) uznało, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, niż żeby jej nie podpisać (14,3 proc.). W ramach tego samego badania niemal 80 proc. ankietowanych potwierdziło, że status par jednopłciowych w Polsce powinien być prawnie zabezpieczony.

Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r., w ostatniej dekadzie w Polsce ubyło 800 tys. rodzin (7,4 proc.). Spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych osób różnej płci: w 2011 r. było ich 316,5 tys., a w 2021 r. - 552,8 tys. Rośnie też liczba małżeństw bez dzieci, a liczba dzieci wychowywanych w małżeństwach zmniejszyła się w ciągu dekady o 13,9 proc.



