​Sejm za ustawą dotyczącą wsparcia zakupu dekodera do odbioru telewizji

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv.

Zdjęcie Gospodarstwa w trudnej sytuacji dostaną 100 zł dopłaty na zakup dekodera / 123RF/PICSEL