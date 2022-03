W środę w Sejmie głosowano nad zmianami osobowymi w szeregu komisji; jedną z tych zmian było odwołanie Brauna z komisji obrony, do której należał od 2019 roku.

W obronie posła Konfederacji wystąpił inny poseł tej formacji Robert Winnicki. Przekonywał, że wniosek to "kara" za to, że Braun wytknął większości posłów komisji brak przygotowania do jednego z posiedzeń i niezapoznanie się z potrzebnymi do tego dokumentami. - Ujawnił, że nie pracujecie jak trzeba - powiedział, zwracając się do posłów.

Za odwołaniem Brauna opowiedziało się 438 posłów

W odpowiedzi głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Powiedziała, że Braun został wykluczony z komisji, bo utrudniał jej prace. Zaznaczyła, że nie był to pierwszy taki wypadek; dodała, że Braun utrudnia też "prowadzenie normalnej pracy" posłom innych komisji.

Ostatecznie za odwołaniem Brauna opowiedziało się 438 posłów, 10 było przeciw, z 7 wstrzymało się od głosu.

"Przed godziną większość sejmowa (zjednoczona koalicja kowidowo-wojenna ;-) wykluczyła mnie ze składu Komisji Obrony Narodowej - akt bezprecedensowy w swej mściwej małostkowości" - napisał na Twitterze Braun.

Dodał, że jego "determinacji w upominaniu się o dobro i honor służby w polskim wojsku przecież nic nie zmieni".



Skandale z udziałem Grzegorza Brauna

To nie jest pierwsze wykluczenie posła Grzegorza Brauna. Jednym z najgłośniejszych skandali z jego udziałem jest to, co powiedział n a posiedzeniu Sejmu 16 września do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Będziesz pan wisiał! - krzyczał z mównicy sejmowej poseł . Te słowa wywołały burzę w Sejmie i w związku z tymi słowami Grzegorz Braun znalazł się w ogniu krytyki parlamentarzystów i został wykluczony z obrad.

Konfederata kilkukrotnie był wykluczany z posiedzeń Sejmu za brak maseczki.

Do takiego incydentu doszło m.in. 21 lipca. Braun został wykluczony z posiedzenia Sejmu, ponieważ odmówił założenia maseczki. Polityk domagał się od marszałek Sejmu Elżbiety Witek podania podstawy prawnej . Prowadząca obrady podkreśliła, że tylko troje posłów przedstawiło zaświadczenie lekarskie, które pozwala im uczestniczyć w posiedzeniu bez maseczki.



Ponownie poseł Konfederacji został wykluczony z obrad Sejmu 29 września, tym razem przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Powodem również był za brak maseczki .