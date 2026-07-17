Sejm wybrał nowego szefa IPN. Zawiązał się nieoczywisty sojusz

W skrócie Mateusz Szpytma został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Głosowanie przyniosło 226 głosów za, 194 przeciw oraz cztery wstrzymujące się, a poparcia udzieliły PiS, PSL i Konfederacja.

Kandydatura została przedstawiona przez przewodniczącego Kolegium IPN i była poparta osiągnięciami Szpytmy oraz jego wcześniejszą działalnością w Instytucie.

Szpytma jest historykiem, był współzałożycielem Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów oraz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

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Za kandydaturą Mateusza Szpytmy opowiedziało się 226 posłów, przeciwko było 194, wstrzymało się z kolei czterech. W całości poparły ją Prawo i Sprawiedliwość, PSL oraz Konfederacja.

Przeciwko zagłosowały Koalicja Obywatelska, Lewica, Centrum oraz Konfederacja Korony Polskiej. Aby Szpytma objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić Senat.

Mateusz Szpytma nowym szefem IPN

Kandydaturę Szpytmy przedstawił przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Tadeusz Wolsza. Przypomniał, że kandydat został wybrany głosami ośmiu z dziesięciu członków tego organu. - Zaważyły na tym jego doświadczenie zawodowe i doskonała znajomość Instytutu - mówił.

Wolsza przypomniał następnie osiągnięcia zawodowe i naukowe potencjalnego nowego prezesa IPN, który pełnił wcześniej funkcję zastępcy szefa tej instytucji, szczególnie w kontekście promowania wiedzy na temat rodzimy Ulmów.

- W imieniu Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zwracam się do Wysokiej Izby o poparcie Mateusza Szpytmy - zakończył.

Głos zabrał następnie poseł Michał Pyrzyk, który przedstawił sprawozdanie komisji. - Pan doktor jest doświadczonym, długoletnim pracownikiem Instytutu i w sposób właściwy nim pokieruje - zapewnił.

W czasie krótkich wystąpień klubów parlamentarnych poparcie dla kandydatury zadeklarowały PiS oraz PSL. Przeciwko wypowiedzieli się z kolei przedstawiciele KO, o sprzeciwie Nowej Lewicy przypomniał prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty.

Nowy szef IPN. Głosowanie miało się odbyć już w maju

Głosowanie nad kandydaturą Mateusza Szpytmy pierwotnie miało odbyć się w maju. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zdecydował jednak wtedy o wykreśleniu tego punktu z harmonogramu obrad - jak donosiły media, ze względu na brak zgody w koalicji rządzącej.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za Szpytmą, głosami między innymi przedstawicieli PSL, mimo sprzeciwu posłów Koalicji Obywatelskiej. Do kandydatury wątpliwości zgłaszali także politycy Lewicy.

Dr Mateusz Szpytma (ur. 1975 r.) studiował historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukowiec był współtwórcą i dyrektorem otwartego w 2016 r. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. W tym samym roku został wiceprezesem IPN.

W kolejnych latach był członkiem Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego i Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. W 2024 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wcześniej brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.





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