Czym jest ustawa o środkach ograniczających? Sejm przyjął druk 3003

W listopadzie odbyło się III czytanie rządowego projektu ustawy o środkach ograniczających. Parlamentarzyści przyjęli nowy akt prawny, teraz dokument czeka na podpis prezydenta.

Jak czytamy w opisie projektu, dotyczy on: "określenia kompetencji organów oraz zasad ich współpracy; utworzenia przejrzystego systemu krajowych środków ograniczających, w tym wprowadzenia nowych przesłanek pozwalających na wpis na listę sankcyjną - za ingerencję i manipulację informacjami wymierzoną w bezpieczeństwo narodowe". Określone zostały w nim także kary za naruszanie i obchodzenie sankcji.

Wpis do wykazu umożliwi między innymi zamrożenie aktywów

Zgodnie z treścią ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie mógł wydać decyzję o umieszczeniu danej osoby bądź firmy na specjalnej liście sankcyjnej. Chodzi tutaj o podmioty podejrzane o obcą ingerencję i dezinformacje zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Do jej wydania nie będzie potrzebny wyrok sądu.

Co w praktyce oznacza wpis na listę sankcyjną? Podmiotowi umieszczonemu w takim wykazie zamrażane są środki finansowe oraz zasoby gospodarcze. Zakazana jest także współpraca gospodarcza z takim podmiotem. Za obchodzenie sankcji przewidziane są surowe kary - nawet do 20 mln zł kary administracyjnej lub do 12 lat pozbawienia wolności.

Nowy akt prawny budzi wątpliwości. Prawnik przestrzega

Przyjęcie ustawy 3003 wzbudziło pewne wątpliwości. Opozycja głosująca przeciwko przyjęciu projektu ostrzega przed ryzykiem ograniczania wolności słowa oraz nadużyciami w zakresie egzekwowania nowego prawa. Zastrzeżenia mają również niektórzy prawnicy.

W rozmowie z "Faktem" swoją ocenę przedstawił dr Kamil Stępniak. Jego zdaniem walka z dezinformacją i obcą ingerencją nie może odbywać się kosztem praw konstytucyjnych.

- W mojej ocenie ustawa o środkach ograniczających (druk nr 3003) budzi istotne wątpliwości konstytucyjne. Problemem jest przede wszystkim posługiwanie się nieostrymi pojęciami, które pozostawiają organom administracji publicznej szeroki zakres swobody interpretacyjnej - komentuje.

Prawnik przestrzega, że po przyjęciu zmian w prawie może dochodzić do sytuacji, w których "granica między działalnością dezinformacyjną a korzystaniem z wolności wypowiedzi będzie zależała od oceny organu władzy publicznej".

Problematyczna może okazać się również kwestia natychmiastowej wykonalności decyzji oraz długotrwałego ograniczenia praw objętego nią podmiotu, zanim zapadnie rozstrzygnięcie sądu w sprawie jej zasadności.



