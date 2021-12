Projekt przygotowany został przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", zebrano pod nim 130 tys. podpisów, 28 października skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Projekt zakłada, że moc stracić ma ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - tzw. ustawa antyaborcyjna, która obecnie dopuszcza dokonanie aborcji w dwóch przypadkach.

Obywatelski projekt m.in. wprowadza do Kodeksu karnego definicję dziecka poczętego, czyli "dziecka w okresie do rozpoczęcia porodu rozumieniu art. 149". Z projektu wynika, że aborcja ma być traktowana jak zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie może grozić od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie.



Lewica będzie za odrzuceniem projektu

- Piekło kobiet w Polsce wybrukowane jest działaniami PiS. Dziś wieczorem kolejny odcinek betonowania tego piekła. To, czy to piekło zostanie zabetonowane, czy kobiecie która przerwie ciążę, będzie groziła kara dożywotniego więzienia, zależeć będzie dziś od głosów PiS - od Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry oraz wszystkich posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy - mówiła w środę Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na konferencji prasowej w Sejmie.

Zapowiedziała, że klub Lewicy będzie wnioskował o odrzucenie "tej haniebnej ustawy" w pierwszym czytaniu. Apelowała do posłów i posłanek, by również opowiedzieli się za odrzuceniem projektu.

W związku z projektem w całej Polsce odbywają się protesty przeciwko inicjatywie zaostrzającej prawo do aborcji. Pod hasłem "Nie chciej, Polsko, mojej krwi" odbywa się demonstracja przed Sejmem zainicjowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.



Zdjęcie Protest przed Sejmem / Paweł Wodzyński / East News

Orzeczenie TK

W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjne wydał orzeczenie, że niezgodny z konstytucją jest przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) i w razie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.