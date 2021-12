Sejm. Opozycja złożyła projekt zmian w regulaminie

Oprac.: Harald Kittel Polska

Opozycja z większym wpływem na codzienne prace Sejmu - to główne założenie zmian w regulaminie Izby, które proponują wszystkie opozycyjne koła i kluby parlamentarne. Projekt zmian podpisały kluby i koła opozycyjne KO, Lewicy, KP-PSL, Polski 2050 i Porozumienia, które go przygotowały. Pod projektem podpisali się posłowie Konfederacji, poparł go także Kukiz'15. Może to oznaczać, że PiS przegra głosowanie w tej sprawie.

Zdjęcie 43. posiedzenie Sejmu IX kadencji / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News