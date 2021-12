Sejm odrzucił obywatelski projekt "Stop aborcji"

Oprac.: Norbert Amlicki Polska

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy zaostrzający przepisy dotyczące aborcji, za której dokonanie mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. Za jego odrzuceniem głosowało 361 posłów - w tym większość posłów PiS oraz całe kluby KO, Lewicy i PSL. Przeciwnicy projektu mówili, że "jest hańbiący dla tej izby, dla cywilizacji XXI wieku i elementarnej wrażliwości". Autorem ustawy jest fundacja "Pro-prawo do Życia", której przedstawiciele twierdzili, że brak jej poparcia "doprowadzi do powiększenia nienawiści".

