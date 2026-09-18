W skrócie Posłowie przegłosowali kandydaturę Marcina Horały z klubu Rozwój Plus na nowego wicemarszałka Sejmu.

Marcin Horała uzyskał 254 głosy, przekraczając wymaganą większość bezwzględną. Jego kontrkandydat Marcin Ociepa (PiS) otrzymał 167 głosów.

Miejsce w Prezydium Sejmu było nieobsadzone od 2023 roku.

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Na Marcina Horałę głos oddało 254 posłów, natomiast na Marcina Ociepę (PiS) głosowało 167. Większość bezwzględna wynosiła 215, wobec czego Sejm przyjął kandydaturę posła Rozwoju Plus.

Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu

W środę Interia informowała, że wbrew wcześniejszym informacjom, jakoby koalicja rządząca miała skłaniać się ku kandydaturze posła PiS, posłowie zagłosują za wyborem Horały.

Źródło z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyło nam to tak: - Mam przekorną naturę, więc z uśmiechem wybiorę Horałę, choć Prezydium Sejmu nie będzie mieć z nim łatwego życia. Ale są też korzyści. Dla Rozwoju Plus to pocałunek śmierci, a dla PiS-u mocny policzek. Pewnie rzucą się na siebie od razu po głosowaniu.

Podobnie zapowiadały źródła z Lewicy i PSL. - Tak, zamieszamy nieco w prawicowym kociołku. PiS podniesie z tego powodu larum, ale będziemy musieli jakoś z tym żyć - słyszeliśmy po stronie Polskiego Stronnica Ludowego.

Nowy wicemarszałek Sejmu. Od lat miejsce było puste

Od 2023 roku jedno miejsce w Prezydium Sejmu pozostawało wolne, ponieważ koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek, a PiS postanowiło nie zgłaszać innego kandydata. W sierpniu Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że wystawi kandydaturę Marcina Ociepy.

Kandydaturę zgłosił także Rozwój Plus. Klub podległy stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego wystawił do wyścigu Marcina Horałę. Na początku września Morawiecki podkreślił jednak, że domaga się, by Sejm wybrał dodatkowych dwóch wicemarszałków. Podczas piątkowego posiedzenia powtórzył swój apel.

Zasady wskazania kandydatów i wyboru wicemarszałka

Liczbę wicemarszałków - zgodnie z regulaminem - Sejm ustala w drodze uchwały. W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu.

Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów.



