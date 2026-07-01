Sejm debatuje nad kluczową ustawą. Obejmie "prawie pięć milionów uczniów"

W skrócie W Sejmie toczy się debata dotycząca projektu ustawy o zakazie używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, który ma objąć prawie pięć milionów uczniów, ponad 500 tysięcy nauczycieli i ponad osiem milionów rodziców.

Projekt przewiduje zakaz używania telefonów przez uczniów podczas przerw i wszystkich zajęć dydaktycznych, z wyjątkami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa oraz sytuacji, gdy nauczyciel zdecyduje o ich wykorzystaniu w procesie nauczania.

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 września 2026 roku i są częścią szerszego pakietu ustaw mających na celu ochronę dzieci w internecie i naukę higieny cyfrowej.

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- To bardzo długo wyczekiwany projekt. Obejmie prawie pięć milionów uczniów, ponad 500 tysięcy nauczycieli i będzie wsparciem dla ponad ośmiu milionów rodziców - mówiła podczas środowego posiedzenia Sejmu Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która przedstawiła sprawozdanie komisji w tej sprawie.

Sejm debatuje nad zakazem telefonów komórkowych w szkołach

W dalszej części wystąpienia polityczka porównała zagrożenie, które płynie z niekontrolowanego użytkowania telefonów komórkowych do tego, które łączy się ze spożywaniem alkoholu i paleniem papierosów.

- Przez lata ludzkość traktowała alkohol i papierosy jak nieszkodliwy element codzienności. I dopiero, kiedy medycyna pokazała, jaki jest wpływ tych używek (...), to wtedy państwa wprowadziły jednoznaczne zakazy i ograniczenia, chroniąc właśnie dzieci. I dziś jesteśmy w bardzo podobnym momencie cywilizacyjnym - mówiła.

Jak wskazała, telefon komórkowy nie jest jedynie "niewinną zabawką", a urządzeniem, które wpływa na rozwój mózgu, zdrowie psychiczne i funkcjonowanie dzieci. - Nadmierne korzystanie z ekranów przez najmłodszych zaburza ich rozwój poznawczy, osłabia koncentrację, pogarsza sen, zwiększa ryzyko lęku, depresji i prowadzi do uzależnień behawioralnych - argumentowała.

Smartfony w szkołach. Rząd z propozycją regulacji

Posłanka podkreśliła, że obowiązkiem państwa jest reagowanie, a projekt nie zakazuje technologii jako takiej, a jedynie ogranicza jej obecność "tam, gdzie dziecko ma się po prostu uczyć".

Gajewska przytoczyła następnie szereg badań, wskazujących na powszechne używanie telefonów komórkowych i tabletów przez nawet bardzo małe dzieci i szkody, które przynosi to ich rozwojowi.

- Ten zakaz, wprowadzony w innych krajach, wskazuje na głęboko pozytywny oddźwięk - powiedziała, wskazując na lepsze wyniki uczniów w nauce, wyższy poziom aktywności fizycznej i mniej nękania w placówkach edukacyjnych.

Następnie głos w Sejmie zabrali przedstawiciele klubów i kół poselskich. Jako pierwsza głos zabrała Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości, która przypomniała, że z taką propozycją wyszedł wcześniej Przemysław Czarnek.

Podkreśliła także znaczenie autonomii szkół, które do tej pory regulowały takie kwestie samodzielnie. - Apeluję o wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla mediów społecznościowych - dodała.

Nadmierne korzystanie z telefonów w szkołach. Debata w Sejmie

Elżbieta Gapińska z KO podkreśliła tymczasem, że zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych jest decyzją oczekiwaną przez środowisko szkolne. Wiesław Różyński, przedstawiciel PSL, stwierdził z kolei, że polska szkoła potrzebuje odgórnych, "stabilnych" regulacji w tej sprawie.

Dorota Olko także, w imieniu Lewicy, wyraziła poparcie dla ustawy, choć podobnie jak Stachowiak-Różecka wskazała na inne problemy, których same te regulacje nie rozwiążą, w tym m.in. media społecznościowe.

- Nie ma wątpliwości, że nadmierne korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych przez dzieci jest szkodliwe - mówiła Karina Bosak z Konfederacji, apelując o edukację dzieci w tym zakresie. Również to ugrupowanie poparło projekt.

Ewa Szymanowska z Centrum podkreśliła z kolei, że regulacje tego typu są kluczowe dla dbania o rozwój dzieci.

Zakaz telefonów w podstawówkach. Rządowy projekt ustawy

We wtorek rząd przyjął pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Nowe regulacje mają ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich dla nich treści, przyśpieszyć procedury usuwania treści nielegalnych oraz wprowadzić zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.

To ostatnie z tych zagadnień jest przedmiotem debaty w Sejmie. Projekt obejmuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych w czasie przerw oraz wszystkich zajęć dydaktycznych.

Przewidziane są jednak wyjątki - dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także sytuacji, kiedy nauczyciel zdecyduje, że urządzenia będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym lub wychowawczo-opiekuńczym.

Projekt ustawy zakazującej korzystania ze smartfonów uczniom w szkołach podstawowych stanowi, że zakaz wejdzie w życie w nowym roku szkolnym, od 1 września 2026 r. Rząd uzasadnia nowe przepisy pilną potrzebą uczenia dzieci higieny cyfrowej i zwiększania ich bezpieczeństwa w sieci.





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