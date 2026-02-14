Spis treści: UE nakazuje 11 koszy na śmieci? Powielany mit Skąd pomysł na 11 pojemników na śmieci?

W sieci pojawiło się sporo artykułów mówiących o tym, że w życie ma wejść obowiązek segregacji śmieci na 11 frakcji. Automatycznie oznaczałoby to, że w domach musi pojawić się tyle samo koszy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło skomentować te doniesienia, dementując plotki o "11 pojemnikach w kuchniach".

UE nakazuje 11 koszy na śmieci? Powielany mit

W Polsce niezmiennie obowiązuje system segregacji z podziałem na pięć frakcji, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, są to:

odpady resztkowe (pojemnik czarny);

biodegradowalne (pojemnik brązowy);

metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty);

papier (pojemnik niebieski);

szkło (pojemnik zielony).

Nie zmieni się to w najbliższym czasie, chociaż pojawiające się ostatnio doniesienia sugerowały inaczej. Według tych informacji "Unia Europejska nakaże wprowadzenia 11 koszy na śmieci" - co oznaczałoby konieczność posiadania aż o sześć pojemników więcej niż dotychczas.

Niemniej, jak komentuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jest to nieprawdziwa informacja, która nie znajduje odzwierciedlenia w raporcie, który spowodował tę "lawinę" doniesień.

Jak wskazuje resort, to "fałszywy przekaz wynikający z błędnej interpretacji raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC)".

Skąd pomysł na 11 pojemników na śmieci?

Unia Europejska chce wprowadzić nowe oznaczenia opakowań, które mają obejmować kilkanaście symboli, jednak nie oznacza to konieczności posiadania 11 frakcji na śmieci. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie etykiet w całej UE. Ministerstwo wyjaśnia:

Na opakowaniach mają pojawić się proste piktogramy pokazujące, z jakiego materiału wykonano produkt i do którego kosza powinien trafić. Analogiczne oznaczenia pojawią się na pojemnikach.

Jednak co najważniejsze - na jednym koszu może pojawić się kilka oznaczeń, tak więc nie będzie potrzeby posiadania aż 11 osobnych pojemników.

Nowe piktogramy mają za zadanie ułatwić segregację śmieci. Ich ostateczna wersja zostanie opublikowana do 12 sierpnia 2026. Z kolei obowiązek ich stosowania w państwach członkowskich będzie obowiązywał od 12 sierpnia 2028 r. bądź 30 miesięcy po przyjęciu aktów wykonawczych.

Tak więc w najbliższym czasie nie czekają nas poważne zmiany dotyczące segregacji śmieci, a w szczególności konieczność używania 11 różnych koszy.

