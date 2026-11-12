W skrócie Bogdan Święczkowski wraz z grupą sędziów próbował doręczyć policji przed budynkiem TK postanowienie Sądu Najwyższego o uchyleniu zawieszenia jego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Sąd Najwyższy po wcześniejszym uznaniu się za niewłaściwy organ, unieważnił swoją decyzję i uchylił zarządzenia o zawieszeniu prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Pełniąca obowiązki prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na skuteczność zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów.

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Święczkowski i Sochański pojawili się przed bramą Trybunału Konstytucyjnego przed godz. 11. Towarzyszyli im Stanisław Piotrowicz, otwiera się w nowym oknie i Jarosław Wyrembak. Jak wskazywali, na miejsce przybyli z dokumentem zawierającym postanowienie Sądu Najwyższego o uchyleniu decyzji o zawieszeniu prezesa i wiceprezesa TK.

Prezes TK zwrócił się do funkcjonariuszy policji, by odebrali od niego przyniesiony wydruk. - Wzywam dowódcę, który tutaj przebywa i zawiaduje tymi policjantami, którzy są na terenie, aby natychmiast się stawił, bo mam zamiar doręczyć to postanowienie Sądu Najwyższego - mówił przez megafon.

Święczkowski przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chciał wręczyć postanowienie SN policji

- Wzywam funkcjonariuszy policji do odebrania tego postanowienia. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że wszyscy uzurpatorzy oraz pracownicy Trybunału otrzymali drogą elektroniczną to postanowienie, które jest natychmiastowo wykonalne - wskazywał Święczkowski.

Zauważając, że nikt z mundurowych nie kwapi się do odebrania przyniesionego przez niego dokumentu, zarzucał im tchórzostwo. - Boicie się, szanowni państwo? Tchórz was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To jest tylko kartka papieru (...) to nie jest nic zagrożonego jakąś chorobą zakaźną - wskazywał prezes TK.

Nie doczekawszy się żadnej reakcji, Święczkowski stwierdził, że "najprawdopodobniej" będzie musiał poprosić o pomoc komornika, żeby "opróżnić ten gmach". - Może przekonacie własnego dowódcę co do tego, iż dopuszcza się czynów o charakterze kryminalnym, nie wykonując postanowienia Sądu Najwyższego - mówił, zwracając się do mundurowych.

Ostatecznie prezes TK poinformował, że zawiesi dokument z uchwałą SN na furtce przy budynku instytucji.

Sąd Najwyższy unieważnia swoją własną decyzję. Korwin-Piotrowska: Brak jakiegokolwiek wpływu

Przypomnijmy - w ubiegły piątek SN wydał postanowienie, w którym uznał się za "niewłaściwy do rozpoznania sprawy" dotyczącej zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK.

Bogdan Święczkowski, otwiera się w nowym oknie i Bartłomiej Sochański złożyli zażalenie. Wkrótce później SN unieważnił swoje wcześniejsze postanowienie, uznając się tym samym za "właściwy" organ do podjęcia decyzji.

W komunikacie wydanym przez SN poinformowano o uchyleniu zarządzeń o zawieszeniu prezesa i wiceprezesa TK.

Do uchwały odniosła się Anna Korwin-Piotrowska. "Informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie" - przekazała w oświadczeniu na stronie TK.

Trybunał Konstytucyjny. Święczkowski grzmi, jest odpowiedź Waldemara Żurka

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem" - napisał.

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"W sprawie Bogdana Święczkowskiego słyszymy dziś o dwóch sprzecznych rozstrzygnięciach SN. Tylko że jedno wydał legalny sędzia, a późniejsze zapadły z udziałem neosędziów. To zasadnicza różnica" - czytamy we wpisie.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że oryginalną decyzję SN wydał "legalny sędzia SN" Zbigniew Korzeniowski, zażalenie rozpatrzyli z kolei powołani przez tzw. neoKRS Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski.

"23 stycznia 2020 r. trzy połączone izby SN stwierdziły, że udział osoby powołanej do SN z udziałem neoKRS oznacza nienależytą obsadę sądu (...). Wniosek: SN w ogóle nie miał prawa rozpoznawać sprawy Święczkowskiego" - stwierdził.

"Teraz pan Święczkowski próbuje wejść do Trybunału Konstytucyjnego z komornikiem. Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka" - podsumował polityk.



