Sędziowie zaapelowali do prezydenta. "W duchu odpowiedzialności za państwo"
"Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wzywa prezydenta Karola Nawrockiego, by podpisał nowelizację ustawy o KRS" - przekazali sędziowie w komunikacie. Jak dodano, w ten sposób głowa państwa zapewni "bezpieczeństwo prawne obywateli, porządek w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i trwałość orzeczeń".
W skrócie
- Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wezwało prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nowelizacji ustawy o KRS.
- Sędziowie podkreślili znaczenie noweli dla przejrzystości wyboru członków KRS i przyspieszenia postępowań sądowych.
- W komunikacie wskazano na konieczność przeprowadzenia wyborów do KRS zgodnych ze standardami konstytucyjnymi i unijnymi.
Komunikat Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zostało opublikowane w mediach społecznościowych w niedzielę. Sędziowie przypomnieli, że w kwietniu ubiegłego roku jednym z priorytetów działalności, jaki wskazano, było wsparcie reformy sądownictwa na podstawie społecznych projektów, przygotowanych z udziałem "Iustitii", a dotyczących m.in. uzdrowienia Krajowej Rady Sądownictwa.
Nadmieniono też, że 23 stycznia tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy, przygotowaną na bazie tych projektów, o KRS oraz ustawy Kodeks wyborczy, "która ma przywrócić zgodny z konstytucją wybór sędziowskich członków KRS, oddając go na powrót w ręce sędziów".
Sędziowie z "Iustitii" apelują do prezydenta. Chodzi o KRS
Sędziowie przekazali w komunikacie, iż polski ustawodawca "po raz pierwszy w historii zdecydował też, że prawo wybierania swoich przedstawicieli do KRS w powszechnych, transparentnych i reprezentatywnych wyborach będzie przysługiwało wszystkim polskim sędziom".
W ich ocenie tylko w ten sposób można zapewnić "przejrzyste funkcjonowanie Rady i budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości".
"Nowelizacja ustawy oznacza rozpoczęcie legalnych procedur konkursowych i uzupełnienie wakatów w sądach, co przełoży się na przyspieszenie postępowań" - ocenili sędziowie ze Stowarzyszenia "Iustitia", dodając, że przed prezydentem otwiera się możliwość "dokonywania niepodważalnych nominacji sędziowskich".
"Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia' wzywa prezydenta Karola Nawrockiego, by - w duchu odpowiedzialności za państwo - podpisał ww. ustawę, zapewniając tym samym bezpieczeństwo prawne obywateli, porządek w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i trwałość orzeczeń wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" - zaapelowali sędziowie.
Kadencja KRS dobiega końca. Sędziowie mówią o wyborze, jest jeden warunek
W komunikacie stowarzyszenia dodano też, że 12 maja tego roku kończy się kadencja obecnej - zdaniem sędziów - wadliwie ukształtowanej KRS. W związku z tym, jak czytamy, polscy sędziowie "nie mogą i nie będą uchylać się od odpowiedzialności za dalsze losy Rady, która ma być gwarantem prawa do niezależnego sądu dla wszystkich obywateli".
Zdaniem sędziów możliwość skorzystania przez prezydenta z prawa weta "uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji".
Dodano, że miałoby to być w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym.
W niedzielnym oświadczeniu zaznaczono, że Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wskazuje na możliwość powołania sędziowskiej części składu KRS w oparciu o przepisy ustawy z 12 maja 2011 roku o KRS, ale pod pewnym warunkiem.
Zakłada on, że Sejm, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, ale z poszanowaniem wartości konstytucyjnych, "jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce".
W ocenie sędziów z "Iustitii", taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi.
Sędziowie chcą zmian w nowej KRS. "Tylko w ten sposób"
"Jedynie silna sędziowska legitymacja może dać KRS odpowiedni mandat do działania" - stwierdzili sędziowie, apelując jednocześnie do wszystkich członków stowarzyszenia o powszechny udział w wyborach do KRS, które zostaną przeprowadzone w Polsce przez prezesów sądów.
"Tylko w ten sposób możemy sprawić, że KRS stanie się organem spełniającym swe konstytucyjne zadania" - ocenili sędziowie.
Co więcej - jak czytamy w komunikacie - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zobowiązuje zarząd Stowarzyszenia do "podjęcia rozmów ze środowiskami sędziów deklarujących poparcie dla przywrócenia praworządności, w celu wyłonienia wspólnej listy kandydatów".