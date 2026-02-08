W skrócie Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wezwało prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania nowelizacji ustawy o KRS.

Sędziowie podkreślili znaczenie noweli dla przejrzystości wyboru członków KRS i przyspieszenia postępowań sądowych.

W komunikacie wskazano na konieczność przeprowadzenia wyborów do KRS zgodnych ze standardami konstytucyjnymi i unijnymi.

Komunikat Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zostało opublikowane w mediach społecznościowych w niedzielę. Sędziowie przypomnieli, że w kwietniu ubiegłego roku jednym z priorytetów działalności, jaki wskazano, było wsparcie reformy sądownictwa na podstawie społecznych projektów, przygotowanych z udziałem "Iustitii", a dotyczących m.in. uzdrowienia Krajowej Rady Sądownictwa.

Nadmieniono też, że 23 stycznia tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy, przygotowaną na bazie tych projektów, o KRS oraz ustawy Kodeks wyborczy, "która ma przywrócić zgodny z konstytucją wybór sędziowskich członków KRS, oddając go na powrót w ręce sędziów".

Sędziowie z "Iustitii" apelują do prezydenta. Chodzi o KRS

Sędziowie przekazali w komunikacie, iż polski ustawodawca "po raz pierwszy w historii zdecydował też, że prawo wybierania swoich przedstawicieli do KRS w powszechnych, transparentnych i reprezentatywnych wyborach będzie przysługiwało wszystkim polskim sędziom".

W ich ocenie tylko w ten sposób można zapewnić "przejrzyste funkcjonowanie Rady i budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości".

"Nowelizacja ustawy oznacza rozpoczęcie legalnych procedur konkursowych i uzupełnienie wakatów w sądach, co przełoży się na przyspieszenie postępowań" - ocenili sędziowie ze Stowarzyszenia "Iustitia", dodając, że przed prezydentem otwiera się możliwość "dokonywania niepodważalnych nominacji sędziowskich".

"Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia' wzywa prezydenta Karola Nawrockiego, by - w duchu odpowiedzialności za państwo - podpisał ww. ustawę, zapewniając tym samym bezpieczeństwo prawne obywateli, porządek w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i trwałość orzeczeń wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" - zaapelowali sędziowie.

Kadencja KRS dobiega końca. Sędziowie mówią o wyborze, jest jeden warunek

W komunikacie stowarzyszenia dodano też, że 12 maja tego roku kończy się kadencja obecnej - zdaniem sędziów - wadliwie ukształtowanej KRS. W związku z tym, jak czytamy, polscy sędziowie "nie mogą i nie będą uchylać się od odpowiedzialności za dalsze losy Rady, która ma być gwarantem prawa do niezależnego sądu dla wszystkich obywateli".

Zdaniem sędziów możliwość skorzystania przez prezydenta z prawa weta "uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji".

Dodano, że miałoby to być w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym.

W niedzielnym oświadczeniu zaznaczono, że Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wskazuje na możliwość powołania sędziowskiej części składu KRS w oparciu o przepisy ustawy z 12 maja 2011 roku o KRS, ale pod pewnym warunkiem.

Zakłada on, że Sejm, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, ale z poszanowaniem wartości konstytucyjnych, "jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce".

W ocenie sędziów z "Iustitii", taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi.

Sędziowie chcą zmian w nowej KRS. "Tylko w ten sposób"

"Jedynie silna sędziowska legitymacja może dać KRS odpowiedni mandat do działania" - stwierdzili sędziowie, apelując jednocześnie do wszystkich członków stowarzyszenia o powszechny udział w wyborach do KRS, które zostaną przeprowadzone w Polsce przez prezesów sądów.

"Tylko w ten sposób możemy sprawić, że KRS stanie się organem spełniającym swe konstytucyjne zadania" - ocenili sędziowie.

Co więcej - jak czytamy w komunikacie - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zobowiązuje zarząd Stowarzyszenia do "podjęcia rozmów ze środowiskami sędziów deklarujących poparcie dla przywrócenia praworządności, w celu wyłonienia wspólnej listy kandydatów".

