Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują kontrolę nad TK

Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek poinformowali Polską Agencję Prasową, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska została kierująca Trybunałem Konstytucyjnym.

Jednocześnie na stronie TK pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Do sprawy odniósł się też prokurator generalny Waldemar Żurek, który poinformował, że sędziowie znajdują się wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zapewnił przy tym, że "nie ma tam policji".

Trybunał Konstytucyjny. Poinformowano o "bezprawnym przejęciu strony internetowej"

Niedługo po tym komunikat w mediach społecznościowych opublikował Trybunał Konstytucyjny, który poinformował, że "nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej" instytucji.

"Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest nadal Bogdan Święczkowski, a wiceprezesem Bartłomiej Sochański" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na X.

W komunikacie stwierdzono ponadto, że "pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego". "Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu" - czytamy.

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Trybunał Konstytucyjny. Kontrolę przejmują sędziowie wybrani przez koalicję, pojawiły się komunikaty

Jednocześnie sędziowie wybrani przez obecną większość parlamentarną opublikowali informację, w której poinformowali o zarządzeniu przerwy w czynności służbowych prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jako przyczyny przerwy podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.

Informacja w sprawie TK Interia INTERIA.PL

W informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że "jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc".

Z przekazane informacji wynika, że - poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN - przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK.

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Zarządzenie w sprawie TK Interia INTERIA.PL

Trybunał Konstytucyjny. Trwa akcja służb, w tle "możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia"

Przypomnijmy, że wcześniej Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego trwają czynności ustawowe związane z "informacją przekazaną przez sędziego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników".

Funkcjonariusze zaznaczyli, że policja "wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji".

"Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" - podkreśliła warszawska komenda.

W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki przekazał, że przerywa ot do Senegalu i wraca do Polski. "W takim momencie prezydent musi być w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że przed Trybunałem Konstytucyjnym jest też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Widać tam ponadto policjantów w kaskach i innych zabezpieczeniach.

Wkrótce więcej informacji.