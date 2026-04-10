Sędziowie weszli do TK, przed budynkiem policja. "Złożyliśmy pismo do prezesa"

W skrócie Sześcioro sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, weszło do budynku Trybunału Konstytucyjnego w asyście policji.

Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznał stosunku służbowego czterech sędziów, ponieważ nie otrzymał informacji od prezydenta o złożeniu przez nich ślubowania.

Sędziowie złożyli pismo do prezesa z prośbą o umożliwienie wykonywania obowiązków oraz domagają się wydania kart dostępu do budynku, przydzielenia spraw i przygotowania gabinetów.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy w czwartek złożyli w Sejmie ślubowanie, w piątek około południa pojawili się przed budynkiem TK. Na miejsce podjechali busem, w którym przez kilka minut oczekiwali na otwarcie bramy.

Po około 10 minutach sędziowie wjechali na teren Trybunału i weszli do budynku. Przy sobie mieli dokumenty i torby. Jedna z osób pojawiła się z walizką.

- Udało się w zasadzie bez problemu wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniono nam godne warunki - poinformował po wyjściu sędzia Krystian Markiewicz.

Sędzia Markiewicz podkreślił przy tym, że "inna sytuacja dotyczy pani sędzi Bentkowskiej i pana sędziego Szostka, którzy mają udostępnione własne pokoje".

- My takich pomieszczeń osobnych nie mamy, ale mamy zapewnienie, że jeżeli chodzi o wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego, to jest ono jak najbardziej możliwe - wyjaśnił.

Markiewicz dodał następnie, że nie chodzi tylko o to, aby sędziowie mogli wchodzić do budynku, ale także, żeby mogli "wykonywać podstawowe funkcje sędziowskie, które polegają na orzekaniu".

- W związku z tym złożyliśmy pismo do pana prezesa, które jest odpowiedzią na wczorajszą naszą rozmowę, o to, żeby umożliwić nam wykonywanie obowiązków służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego, co wynika z ustawy - poinformował.

- Złożyliśmy pod tym pismem podpisany akt ślubowania wraz z dowodem tego, że został on złożony wobec pana prezydenta z protokołem z wczorajszego ślubowania i wnosimy o to, żeby pan prezes zrealizował obowiązek, który wynika z ustawy, zgodnie z którą prezes TK przydziela nowym sędziom sprawy i stwarza im warunki umożliwiające wykonywanie obowiązków sędziego - dodał Markiewicz.

Krystian Markiewicz podkreślił, że sześcioro sędziów domaga się teraz przygotowania gabinetów, wydania kart dostępu do budynku, umożliwienia korzystania z systemów informacyjnych, przydzielenia im spraw oraz wdrożenia "wszystkich innych czynności niezbędnych do nawiązania stosunku służbowego sędziego".

- Z uwagi na to, że pan prezes mówił wczoraj o potrzebie komunikacji z Kancelarią Prezydenta, zwróciliśmy się też o wskazanie podstawy prawnej takiego oczekiwania. W naszym przekonaniu jej nie ma - mówił.

Sędzia wyjaśnił, że dokument został sporządzony przez czworo sędziów, którzy "nie dostąpili zaszczytu złożenia ślubowania nie wobec - bo to się stało - ale w obecności pana prezydenta".

- Czekamy na odpowiedź ze strony pana prezesa i mamy zamiar stawiać się do pracy, bo taki jest nasz obowiązek. Mamy nadzieję, że niedługo te kolejne kroki będą stawiane - podkreślił Markiewicz.

W czwartek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości zabrakło jednak prezydenta Karola Nawrockiego, do którego sędziowie wysyłali zaproszenie.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy wcześniej już złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że wszystkim sędziom złożył gratulacje wyboru przez Sejm. Dodał jednak, że w przypadku czterech osób "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie został poinformowany przez prezydenta", że złożyli wobec niego ślubowanie.

Z kolei sędziowie podkreślili, że ich ślubowanie było skierowane do prezydenta Nawrockiego. Oświadczyli też, że są "prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Natomiast szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".

