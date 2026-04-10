Sędziowie weszli do TK. Kordon policji przed budynkiem

Joanna Mazur
Marcin Czekaj

Aktualizacja

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli w Sejmie ślubowanie, weszło w piątek do budynku TK. Na miejsce przybyli busem, po czym przez kilka minut w asyście policji oczekiwali na otwarcie bramy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski utrzymuje, że w przypadku czterech osób "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK".

Wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego z godłem Polski, policjantem, dwiema osobami i srebrnym busem Mercedes.
Nowi sędziowie TK przyjechali do Trybunału KonstytucyjnegoPolsat News

W skrócie

  • Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, weszło do budynku TK w asyście policji.
  • Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że w przypadku czterech sędziów "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK".
  • Na uroczystości ślubowania w Sejmie zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego, a Kancelaria Prezydenta RP stwierdziła, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy w czwartek złożyli w Sejmie ślubowanie, pojawili się przed budynkiem TK około południa. Na miejsce podjechali busem, w którym przez kilka minut oczekiwali na otwarcie bramy.

Po około 10 minutach sędziowie wjechali na teren Trybunału i weszli do budynku. Przy sobie mieli dokumenty i torby. Ponadto jedna z osób pojawiła się z walizką.

- Udało się w zasadzie bez problemu wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniono nam godne warunki - poinformował po wyjściu z budynku TK sędzia Krystian Markiewicz.

Sędzia Markiewicz podkreślił przy tym, że "inna sytuacja dotyczy pani sędzi Bentkowskiej i pana sędziego Szostka, którzy mają udostępnione własne pokoje". - My takich pomieszczeń osobnych nie mamy, ale mamy zapewnienie, że jeżeli chodzi o wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego, to jest ono jak najbardziej możliwe - wyjaśnił.

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystości bez prezydenta

W czwartek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości zabrakło jednak prezydenta Karola Nawrockiego, do którego sędziowie wysyłali zaproszenie.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy wcześniej już złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że wszystkim sędziom złożył gratulacje wyboru przez Sejm. Dodał jednak, że w przypadku czterech osób "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie został poinformowany przez prezydenta", że złożyli wobec niego ślubowanie.

Z kolei sędziowie podkreślili, że ich ślubowanie było skierowane do prezydenta Nawrockiego. Oświadczyli też, że są "prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Natomiast szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".

Zabieg bez kolejki dla syna senatora KO? "Wiele nieprawdziwych informacji"Polsat NewsPolsat News

