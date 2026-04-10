Sędziowie weszli do TK. Kordon policji przed budynkiem

W skrócie Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, weszło do budynku TK w asyście policji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że w przypadku czterech sędziów "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK".

Na uroczystości ślubowania w Sejmie zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego, a Kancelaria Prezydenta RP stwierdziła, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy w czwartek złożyli w Sejmie ślubowanie, pojawili się przed budynkiem TK około południa. Na miejsce podjechali busem, w którym przez kilka minut oczekiwali na otwarcie bramy.

Po około 10 minutach sędziowie wjechali na teren Trybunału i weszli do budynku. Przy sobie mieli dokumenty i torby. Ponadto jedna z osób pojawiła się z walizką.

- Udało się w zasadzie bez problemu wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniono nam godne warunki - poinformował po wyjściu z budynku TK sędzia Krystian Markiewicz.

Sędzia Markiewicz podkreślił przy tym, że "inna sytuacja dotyczy pani sędzi Bentkowskiej i pana sędziego Szostka, którzy mają udostępnione własne pokoje". - My takich pomieszczeń osobnych nie mamy, ale mamy zapewnienie, że jeżeli chodzi o wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego, to jest ono jak najbardziej możliwe - wyjaśnił.

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystości bez prezydenta

W czwartek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. Na uroczystości zabrakło jednak prezydenta Karola Nawrockiego, do którego sędziowie wysyłali zaproszenie.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska, a także Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy wcześniej już złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że wszystkim sędziom złożył gratulacje wyboru przez Sejm. Dodał jednak, że w przypadku czterech osób "nie może uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie został poinformowany przez prezydenta", że złożyli wobec niego ślubowanie.

Z kolei sędziowie podkreślili, że ich ślubowanie było skierowane do prezydenta Nawrockiego. Oświadczyli też, że są "prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Natomiast szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że "nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta, bo prezydenta tam nie było".

