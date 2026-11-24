W skrócie Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wydało oświadczenie, w którym sprzeciwia się żądaniu sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej skierowanemu do asystentów.

Sędziowie uznali polecenie przekazania wykazu spraw, nad którymi pracują asystenci, za bezprawny zamach na tajemnicę narady sędziowskiej.

Oświadczenie podpisali sędziowie: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski oraz Jarosław Wyrembak.

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"Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec ingerencji w utrwaloną i szanowaną dotychczas w Trybunale Konstytucyjnym pragmatykę służbową odnoszącą się do współpracy sędziego z asystentami" - napisano w oświadczeniu sześciu sędziów.

"Próba nakłonienia asystentów sędziów TK do ujawnienia prac nad sprawami pozostającymi w gestii sędziów sprawozdawców, podjęta właśnie w Trybunale Konstytucyjnym, stanowi bezprawny zamach na tajemnicę narady. Żądamy zaniechania wszelkich działań ingerujących w ten fundamentalny aspekt służby sędziowskiej" - dodano.

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Pod oświadczeniem podpisało się sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

Bogdan Święczkowski,

Bartłomiej Sochański,

Stanisław Piotrowicz,

Wojciech Sych,

Rafał Wojciechowski,

Jarosław Wyrembak.

Kolejny spór w TK. Poszło o wiadomość Anny Korwin-Piotrowskiej do asystentów

Oświadczenie ma związek z wiadomością e-mail, jaką miała skierować do asystentów sędziów TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Miała ona zażądać od nich, by w terminie do 24 listopada do godziny 12 przesłali pełny wykaz wszystkich spraw, nad którymi pracują.

Z kolei na czwartek 26 listopada wyznaczono naradę dotyczącą organizacji pracy asystentów oraz sposobu wykonywania przez nich czynności służbowych. Wszyscy asystenci sędziów TK zostali zobowiązani do stawienia się w budynku Trybunału.

W ostatnich dniach stacja TVN24 opublikowała reportaż, mający przedstawiać kulisy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego za czasów Julii Przyłębskiej i Bogdana Święczkowskiego. Dziennikarka Marta Gordziewicz miała odbyć rozmowy z asystentami sędziów TK, którzy twierdzili, że przygotowywali projekty wyroków pod dyktando swoich przełożonych, choć często mieli świadomość, że "piszą bzdury".

W ostatnim czasie także wybrani przez Sejm na sędziów TK pod przewodnictwem Korwin-Piotrowskiej zdecydowali o uchyleniu immunitetów Święczkowskiemu i wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. Ci utrzymują, że mamy do czynienia z zamachem na tę instytucję, a decyzja jest nielegalna i nie ma żadnej mocy prawnej.



